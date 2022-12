Federales tienen fotos, videos y llamadas de Ángel Pérez como evidencia en su caso por soborno

La fiscalía federal desglosó en una moción la prueba que tiene en el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico, la cual incluye videos, fotos y llamadas del entonces funcionario público recibiendo sobornos.

Según el documento, fiscalía federal tiene videos, llamadas, contratos y múltiples fotos del alcalde aceptando sobornos. Una de las pruebas ya fue compartida el día del arresto del alcalde, donde se ve a este extendiendo su mano para recibir una cantidad de dinero de parte del contratista convicto Oscar Santamaría.

Además, se tienen videos del alcalde que corresponden al 19 de mayo del 2021, 1ro de julio del 2021 y 19 de agosto del 2021. Del mismo modo, presentarán contratos realizados por el Municipio de Guaynabo y Island Builders Coroporation entre el 2016 al 2021.

En la moción se indica que también tienen llamadas grabadas entre el exalcalde y una fuente que ocurrieron en los meses de junio y agosto del 2021.

La prueba también incluye fotos y documentos donde se muestra al alcalde recibiendo $5,000 en sobornos para las fechas del 19 de mayo del 2021, 1ro de julio del 2021 y 19 de agosto del 2021.

Por último, fiscalía federal también presentará pruebas de que el Municipio de Guaynabo recibió $10,000 en exceso en fondos federales para los años 2019, 2020 y 2021.

El pasado mes de noviembre, el abogado de Pérez Otero, el lienciado Osvaldo Carlo, indicó que su cliente, está dispuesto a aceptar cierto grado de responsabilidad en el caso por corrupción que enfrenta sin embargo no se declarará culpable de todos los cargos. Sin embargo, en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320 indicó que el exalcalde no aceptará toda la responsabilidad que se le adjudica en el caso.

Según Carlo, el exalcalde “está dispuesto a aceptar cierto grado de responsabilidad pero no el grado de responsabilidad que el gobierno le achaca en el pliego acusatorio”. Carlo aseguró que el exalcalde no tiene información de otras personas que hayan cometido delitos y no pudieron realizar este tipo de ofrecimiento a fiscalía para llegar a un acuerdo.

En la entrevista el licenciado aclaró que la fotografía donde se ve al alcalde recibiendo una cantidad de dinero no formará parte del pliego acusatorio.

“Esa confusión la tiene casi todo el mundo. Esa foto sale como parte de un anejo a una moción que radica la fiscalía federal para pedir una fianza más alta”, expresó el licenciado.

Durante el día de ayer, el exalcalde rechazó una oferta de fiscalía federal para llegar a un acuerdo en el caso por corrupción pública que enfrenta. El fiscal federal Scott Anderson realizó la oferta y dio como fecha límite el 30 de noviembre para que la misma fuera aceptada por la defensa, sin embargo Carlo la negó y se estarían preparando para ir a juicio en marzo del 2023.

La acusación contra el exalcalde contiene tres cargos criminales por conspiración, sobornos y comisiones ilegales; soborno con programas federales; y extorsión por un oficial público.

Los actos corruptos habrían ocurrido, al menos, entre tarde en el 2019 y el 19 de agosto de 2021, según la acusación emitida por un gran jurado.