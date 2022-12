Asociación de Maestros pide al gobernador que restablezca bono de medicamentos a retirados

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor M. Bonilla Sánchez, hizo un llamado a través de una carta pública, tanto al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, como a los legisladores, para que se restablezca el bono de medicamentos o algún otro bono a los maestros pensionados del sistema público de enseñanza.

“A partir de agosto de 2014, todo aquel docente del Departamento de Educación que se acogió a los beneficios de retiro, luego de dedicar la mayor parte de sus vidas a servir a Puerto Rico y al sistema de educación del país con dedicación y esmero, no cuenta con aportación gubernamental a su plan médico ni bono de medicamentos. Esta pérdida de beneficios, que disfrutan otros pensionados, resulta aún más relevante ante la realidad que estos docentes pensionados no fueron elegibles para cotizar al Seguro Social durante su carrera. Esto implica que en su adultez mayor no tienen este importante beneficio”, explicó Bonilla Sánchez.

Bonilla Sánchez expuso que en las pasadas semanas, el Gobierno de Puerto Rico anunció que posee unas finanzas sólidas y que proyectan un crecimiento constante. También informó que excedió los recaudos establecidos en el Plan Fiscal.

“Es por ello, que la Junta de Directores de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el 19 de noviembre de 2022, aprobó presentarle al gobierno y a la Legislatura alternativas a los efectos de que se pueda reestablecer el pago del bono de medicamentos, así como cualquier otra bonificación para los maestros pensionados”, dijo Bonilla Sánchez.

“Los trabajadores retirados del sector público se encuentran en uno de los momentos más críticos por el recorte y/o eliminación de beneficios, así como el alto costo de vida. Una vez más, nuestra organización, en su compromiso inquebrantable de defender los derechos del magisterio activo y retirado, alza su voz para pedir al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, así como a los cuerpos legislativos que identifiquen los fondos necesarios para reestablecer el bono de medicamentos, la aportación al plan médico y cualquier otra bonificación para los maestros pensionados. Considerando la salud fiscal positiva que tiene el gobierno y la clara y patente necesidad que poseen los maestros retirados, es necesario hacerles justicia a aquellos que con su lealtad y vocación, entregaron lo mejor de sí para adelantar la educación pública puertorriqueña”, señaló.