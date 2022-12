En otro lío Manny Manuel por violación a la ley de tránsito

El cantante Manny Manuel tendrá que enfrentar nuevamente las autoridades luego que ayer agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico intervinieran con artista por alegadamente manejar en contra del tránsito y con la licencia vencida en Jayuya.

Según la Policía, el agente De Hoyos realizaba un patrullaje preventivo por el área de la población de Jayuya y al llegar a la calle Libertad se percata de un vehículo Mitsubishi Lancer del año 2017, en contra del tránsito en la mencionada calle. Al intervenir con el cantante el agente se percata de que la licencia está vencida. De Hoyos informó que no se realizó la prueba de alcohol en la sangre ya que este no aparentaba estar bajo los efectos de bebidas embriagantes y se mostró todo el tiempo cooperador.

Cabe mencionar que un conductor autorizado, que lo acompañaba en el momento, se hizo a cargo de conducir el vehículo de motor.

El caso fue citado para el 21 de diciembre del 2022.

Reacciona Manny Manuel en redes sociales

El artista se expresó a través de las redes sociales e indicó que el incidente ocurrió ayer luego que visitara a los familiares por parte de su mamá en Utuado a donde llegó para dejar a su tía que se había quedado con su familia unos días en su residencia. Al regresar, manifestó que realizó una parada en Jayuya para visitar otras amistades que viven en el municipio y que recientemente tuvieron la pérdida de un familiar.

“Tuve la deferencia de parar allá y saludarles en el pueblo de Jayuya. Cuando termino de visitarlos, a mi regreso a mi casa, decidimos regresar al pueblo de Jayuya para buscar algo de comer. Cuando voy entrando al pueblo de Jayuya, que no conozco muy bien, no me doy cuenta que voy yendo en una calle que es una sola vía y pues yo iba en contra del tránsito. Me detiene un oficial de la policía y me dice que estoy en contra del tránsito, no me hace prueba de alcohol porque realmente no estaba tomando, ellos no vieron ningún indicio de haya bebido ni mucho menos. Cuando me pide la licencia de conducir más la licencia del vehículo ellos se percatan de que la licencia de conducir expiró desde el 1 de diciembre, osea que lo que llevo son solo días de que mi licencia se expiró el día de mi cumpleaños el día 1 de diciembre”, explicó.

Dijo que los oficiales le indicaron que lo que querían era que pusiera su licencia al día y le expidieron $50 de multa por ir en contra del tránsito. Para la cita debe regresar con la licencia actualizada al cuartel de Jayuya.

“Ni estaba tomado ni estaba algo ilegal que no fuera ir en contra de una vía pues porque realmente no conozco bien el pueblo de Jayuya y te puede pasar a ti como me puede pasar a mí y eso es todo lo que pasó”, indicó.

El cantante dijo, además, que para mañana lunes iniciará el proceso para la actualización de su licencia.