Solicitan al Gobernador que firme proyecto de legitimación activa ambiental

Una carta que le fue enviada esta semana al Gobernador Pedro Pierluisi, en la que se le solicita que apruebe y no vete el Proyecto de la Cámara de Representantes 474 (P. de la C. 474) conocido como Proyecto de Ley sobre Legitimación Activa Ambiental, recibió el apoyo de la Decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian I. Neptune Rivera y los Decanos de las Escuelas de Derecho de la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, profesores Julio E. Fontanet Maldonado y Fernando Moreno Orama, respectivamente.

La aprobación de esta pieza legislativa, firmada ya en el Senado y la Cámara, es considerada de vital importancia para que la ciudadanía pueda lograr Acceso a la Justicia, en especial, que se escuchen sus reclamos para garantizar la salud ambiental, protección de los recursos naturales y atender las consecuencias de los efectos del cambio climático.

La iniciativa surge a raíz de una carta enviada al Gobernador Pierluisi por el abogado y profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de la UPR, Pedro Saadé Lloréns y sus estudiantes, Alejandra Díaz Marrero y Diego M. Picó Vázquez, en representación de diez organizaciones comunitarias y ambientalistas: Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc. (ACASE), Amigos del Río Guaynabo, Amigxs del Mar, Arrecifes Pro-Ciudad, Ciudadanos del Karso, Coalición Anti-Incineración, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc. (YUCAE), El Puente de Williamsburg, Inc., Sierra Club Puerto Rico, el Comité de Diálogo Ambiental y también la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En la misiva le urgen al Primer Ejecutivo que avale el P. de la C. 474 y le reclaman que sea consistente con sus expresiones y posturas en torno al medioambiente y se garantice el Acceso a la Justicia.

El P. de la C. 474 fomenta la participación ciudadana al otorgarle este derecho a las comunidades, vecinos y grupos ambientales, y ordena a que se atiendan los méritos de los reclamos que se presentan en los Tribunales y agencias vinculadas con asuntos ambientales, en vez de desestimarse prematuramente. Este Proyecto de Ley promueve una mayor responsabilidad ciudadana al otorgársele un foro real donde llevar sus reclamos, en vez de estimular la apatía e indiferencia que tanto afecta al País.

La medida legislativa busca dotar a cualquier ciudadano en Puerto Rico y entidades con la capacidad necesaria para acudir ante los tribunales y agencias administrativas para defender la naturaleza de cara a, incumplimientos con la política pública establecida en la Constitución y en defensa de los recursos naturales que bajo nuestro estado de derecho, son bienes de dominio público.

En la carta enviada al Gobernador, donde se le solicita que avale con su firma el P. de la C. 474 se enfatiza que, ante los retos ambientales y del cambio climático, se trata de contar con una medida necesaria en el ordenamiento jurídico en Puerto Rico a la par con las tendencias y desarrollos mundiales en materia del Acceso a la Justicia en los Asuntos ambientales.

El Gobernador Pierluisi tiene en su escritorio el Proyecto desde el pasado 18 de noviembre y tiene hasta el 18 de diciembre de 2022 para firmarlo, de lo contrario, queda vetado; lo que perjudicaría el Acceso a la Justicia en situaciones de salud ambiental y recursos naturales.