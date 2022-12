Legisladores PNP censuran a la congresista Alexandria Ocasio

El representante por acumulación José Enrique “Quiquito” Meléndez, junto a la senadora, Keren Riquelme, censuraron a la congresista Alexandria Ocasio Cortez por su intento de retrasar la votación del proyecto H.R. 8393, el Acta de Estatus de Puerto Rico.

Mediante unas expresiones escritas, los legisladores del Partido Nuevo Progresista dijeron que Ocasio Cortez, demócrata por Nueva York, “ha estado intentando descarrilar el proyecto de consenso de estatus, entre demócratas y republicanos, para ponerle fin a nuestra condición colonial. Lo que ha hecho, el dilatar la votación con la excusa de presentar enmiendas, primero en el verano, luego antes del receso de las elecciones de medio término y ahora, es un descaro contra Puerto Rico y los puertorriqueños que viven en los estados como el caso de Nueva York”, sostuvo el representante Meléndez.

Mientras Riquelme dijo que la “congresista intenta impedir que los ciudadanos americanos en la isla gocen de los mismos derechos que ella tiene. Estamos viendo un ataque directo a la estadidad por parte de una persona que pretende manteneros en la colonia y eso no lo vamos a aceptar”.

En el día de ayer, jueves, la comisionada residente, Jenniffer González, denunció que Ocasio Cortez ha colocado trabajas tras trabajas para que la medida se vea en el pleno de la Cámara de Representantes federal.

El HR 8393 es una medida bipartida que busca celebrar una consulta con el aval del Congreso entre las opciones de estadidad, independencia y la libre asociación.

“Es decepcionante que una congresista que dice pensar en lo mejor para Puerto Rico no escuche el mandato electoral de la mayoría de los puertorriqueños que votamos por la estadidad. Es como que en su distrito congresional 14 se cogiera lo que la minoría expresó en las urnas y no la mayoría, como sucede en una democracia. Sus acciones demuestran que prefiere escuchar a personas que no representan la vasta mayoría del Pueblo. Sus razones se sabrán”, dijo Meléndez.

“La señora Ocasio Cortez no me representa como puertorriqueño. Sus acciones son la de una persona de la extrema derecha, no de un partido que alega promover colocar en nuestras manos el rumbo a seguir. Puerto Rico será estado de la unión americana, pese a esta congresista”, añadió Meléndez.