Alcalde de Cayey pide que presenten evidencia sobre señalamientos en su contra

El alcalde del municipio de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, se defendió hoy de los señalamientos que el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina Pérez, hiciera públicamente sobre las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde en la compra de propiedades y anunció que sometió una declaración jurada y varias peticiones de investigación a los foros pertinentes.

En una conferencia realizada en la sede de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), en Puerta de Tierra, el primer ejecutivo municipal entregó a los miembros de la prensa copia de las peticiones de investigación y la declaración jurada, fechada al 9 de noviembre de 2022, donde niega categóricamente los señalamientos hechos por Molina Pérez sobre la supuesta adquisición de propiedades que han sido declaradas estorbos públicos a través de una corporación registrada a su nombre en marzo pasado.

“Esas propiedades nunca, nunca, pero nunca fueron estorbos públicos, y nunca es nunca”, afirmó Ortiz Velázquez. “Además, yo estoy impedido por ley de comprar una propiedad que sea estorbo público. Y está impedido por ley que un notario otorgue una escritura donde el alcalde aparezca comprando y a la misma vez vendiendo”.

“Hoy estoy haciendo la solicitud formal al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para que investiguen dichas alegaciones. Y a quiénes hacen las alegaciones, mi llamado es a que no se limiten a suposiciones, que presenten las pruebas que tengan. Ante un estado de ley y orden, no se puede estar mancillando reputaciones por puro gusto. Hacer pantomimas de fiscalización no le hace bien a nadie”, aseveró el también expresidente de la AAPR.

Ortiz Velázquez entregó además copia de una certificación de la funcionaria del Municipio de Cayey encargada de las transacciones de estorbos públicos, donde se expresa que ni el alcalde ni la corporación registrada a su nombre han adquirido dicho tipo de propiedades.

El alcalde recordó que, en la práctica del Derecho en Puerto Rico, especialmente el derecho Notarial, se establece como uno de sus más grandes principios que la transferencia de la propiedad se tiene que hacer por escritura pública ante un notario facultado para hacer ese ejercicio de transferencia de propiedad.

“En una escritura pública tienen que comparecer el que vende y el que compra, decir que un notario en Puerto Rico va a otorgar una escritura donde yo voy a participar como alcalde vendedor y en el mismo momento voy a participar como alcalde comprador, es absurdo. No hay manera de pensar que sea posible porque es un delito para el alcalde y para el notario que lo haga y eso significaría la destitución del alcalde y la destitución del notario de por vida”, señaló.

Propiedades de la discordia

A pesar de que se le cuestionó la cantidad de propiedades que habría adquirido durante su función como alcalde desde 1997 hasta el día de hoy y no quedara del todo claro cuántas habían sido, el alcalde se remitió a explicar en detalle la “propiedad doble” en el casco urbano señalada por Molina Pérez en su señalamiento público.

Ortiz Velázquez explicó que se trata de dos propiedades aledañas en la calle José De Diego y la Núñez Romero, en el centro urbano de Cayey, que pertenecieron al comerciante cayeyano Juan De La Cruz y que albergaron por años el colmado que llevaba su nombre.

El alcalde fue enfático en que realizó el proceso de financiamiento de las propiedades bajo el marco legal existente.

“La familia de don Juan heredó la propiedad, fue ejecutada por el banco y este hizo una subasta de venta de esa propiedad. Yo participé en la misma y se me adjudicó. Solicité un préstamo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José y la cooperativa me otorgó el préstamo. Para pagarlo me pidieron que cuál era la fuente de pago, les indique que iba a suscribir un documento de descuento nominal donde yo deposito mi ingreso y de ahí se paga esa cuenta”, explicó.

El alcalde explicó que adquirió las propiedades en calidad de ciudadano y dijo que se encuentra en proceso de arrendarlas para la creación de algún negocio que produzca actividad económica.

“Yo estoy hablando aquí sujeto a perjurio por haber sometido una declaración jurada. Los que dicen que yo tengo otras propiedades y que las adquirí ilícitamente, que someta la suya y que identifique esas propiedades y muestre la evidencia”, insistió.

McBridge, LLC.

La transacción de la compra de la propiedad mueble, fechada al 21 de marzo de este año, fue realizada bajo la empresa McBridge, LLC., de la cual Ortiz Velázquez aparece como ente registrante y que está localizada en el número 26 de la Calle Evaristo Vázquez, en el municipio de Cayey.

La fecha de registro de la corporación, descrita como empresa para lucro de responsabilidad limitada, es el 4 de marzo de este año.

A preguntas de la prensa, el alcalde explicó que la creación de la corporación McBridge, LLC. para adquirir la propiedad se basó en la asesoría del ente financiero que otorgó el préstamo.

“Las personas encargadas del proceso desde la perspectiva financiera me dijeron que lo más conveniente era que se hiciera la compra mediante una corporación y esa corporación se constituyó, bajo esa corporación se compró esa propiedad. El préstamo lo pago de mi salario a través de un descuento nominal en el municipio de Cayey con relación al pago de esas propiedades”, señaló.

Ortiz Velázquez indicó a los medios que no está siendo investigado por ningún ente estatal o federal y aseguró que su nombre no sería implicado en ningún escándalo relacionado a la compra de propiedades en su municipio.