“No están llegando los materiales” a las escuelas, denuncia la presidenta de la Federación de Maestros

Docentes de diferentes escuelas del país hicieron compras que el Departamento de Educación aprobó, pero las mismas han sido canceladas o ni siquiera han llegado a su destino, dejando al descubierto las necesidades de los maestros, la de los estudiantes y de todos los componentes de la comunidad escolar, aseguró la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.

“No están llegando los materiales. Tenemos muchas situaciones de docentes que se han comunicado con la Federación para señalar que después que hicieron las compras y que las mismas fueron aprobadas por el Departamento de Educación, han sido canceladas o no han llegado”, apuntó.

En entrevista con Metro Al Mediodía, la profesora indicó que una de las escuelas que enfrenta la situación es la Gilberto Concepción de Gracia en Carolina donde el DE aprobó 10 unidades de aire acondicionado hace más de un año y al día de hoy no ha llegado.

Una situación similar se vive en Luquillo, en la Escuela Isidro Sánchez, luego de enfrentar una plaga de ratas hace cerca de dos años atrás. La administración tuvo que desinfectar el plantel, cambiar la tubería y todo el sistema de aire acondicionado. Posteriormente le aprueban la compra de los aires, porque es una escuela con ventilación cruzada, y al día de hoy se la cancelaron.

“Eso se repite en muchas escuelas a nivel Isla. Señalan que este presupuesto es uno de los más altos en la historia, incluso el Departamento de Educación, tiene el presupuesto más alto de todas las agencias, pero las compras no están llegan a las escuelas, por lo tanto las necesidades de los docentes, de los estudiantes y de todos los componentes de la comunidad escolar no se están cubriendo”, sostuvo.

Por otra parte, Martínez indicó que las situaciones de amenazas en las escuelas han sido eventos aislados por lo que no considera que armar a los maestros sea una estrategia adecuada para atajar las situaciones en los planteles.

“La situaciones de seguridad han sido situaciones aisladas. Tenemos una comunidad que cuenta con 858 escuelas y solamente dos han presentado por primera vez amenazas de alegados tiroteos. Hay que tomarlo con mucha seriedad, hay que hacer las investigaciones correspondientes, hay que darle apoyo a estas comunidades escolares afectadas y hacer el trabajo preventivo. No estamos de acuerdo con armar a los maestros, no estamos de acuerdo con convertir las escuelas en cárceles, creemos, en el caso de la Federación de Maestros, fielmente, que hay un problema de raíz, que hay que trabajar, que el problema de la salud mental de la población y no tenemos un gobierno que responda a las necesidades del pueblo. No tenemos un sistema de salud universal accesible para el pueblo en Puerto Rico”, manifestó.

Dijo que el gobierno es responsable en trabajar con la salud mental de la población y de proveer en las escuelas del país el equipo de apoyo necesario.

“Tenemos escuelas con apenas un trabajador social escolar para atender una matrícula de más de 500 estudiantes Tenemos escuelas donde hay psicólogos escolares pero solo están atendiendo la población con diversidad funcional. La corriente regular se queda desatendida por tanto hay mucho trabajo que hacer, pero se hace fortaleciendo las ayudas socioemocionales que necesitan nuestros estudiantes”, dijo.

“La respuesta no puede ser armar a los maestros cuando hay tantos problemas de salud en este país que están sin atender por la misma dejadez del gobierno. El no atender el proyecto que ya esta radicado en la legislatura como el del sistema de salud universal tanto el MVC como el PIP lo ha radicado y muchísimas otras legislaciones que beneficiarían enormemente un clima de paz en las escuelas públicas del país”, añadieron.