Jenniffer González denuncia congresista boricua boicotea proyecto de estatus

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, denunció el jueves que la congresista Alexandria Ocasio Cortez, quien estuvo a favor con el acuerdo bipartita del Congreso para la descolonización de Puerto Rico, supuestamente sabotea el Proyecto HR 8393.

“Una de las cosas que ustedes han visto que hemos estado haciendo con los pasados 8 meses fue buscar acuerdos bipartitas para lograr aprobar un proyecto de estatus que nos permita resolver nuestro problema colonial. Y en ese sentido busqué a la congresista Nydia Velásquez y ambas nos sentamos luego de largas semanas, y debo decir meses, conseguimos un acuerdo bipartidista que le ponía fin a que pudiéramos tener un estatus digno fuera de la cláusula territorial.

Un acuerdo histórico. Es la primera vez que Nydia Velázquez y un estadista se ponen de acuerdo para aprobar un proyecto de ley sobre estatus. Yo hubiera preferido un proyecto de estatus que fuera estadidad si o no, que fue el proyecto que originalmente radiqué. Sin embargo, en aras de que bajo esta mayoría demócrata en la Cámara se aprobará legislación y pudiéramos lograr un consenso, accedí, no solamente a incluir la opción de independencia y la opción de independencia en asociación con los Estados Unidos, sino también en múltiples concesiones para lograr destrancar esto y de que hubiera un acuerdo bipartidista en el Congreso.

Fruto de eso fue el anuncio que hicimos junto al líder de la Mayoría, Steny Hoyer, el gobernador de Puerto Rico, la congresista Ocasio Cortez, la congresista Velázquez, el congresista Darren Soto y esta servidora empujando esta medida y tenía el momentum para poderse aprobar. Lamentablemente, luego de ese anuncio la congresista Ocasio Cortez se retiró del acuerdo y pidió enmiendas adicionales. Estuvo también en esa reunión Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales, quien estuvo en Puerto Rico haciendo incluso hasta vistas públicas para que hubiera el insumo de los puertorriqueños y más de 30 y pico de personas fueron deponentes en esas vistas o sometieron documentación.

Luego de esos acuerdos, la congresista Ocasio Cortez pidió enmiendas adicionales que empezaron a tratar de cambiar la intención original del proyecto, pero en aras de que se aprobara un proyecto de Puerto Rico y de estatus para que pudiéramos resolver nuestro problema colonial, concedimos enmiendas adicionales para que el Comité de Recursos Naturales en la Cámara aprobará esta medida. Ahora, después de esos dos cambios en las negociaciones originales, la congresista Ocasio Cortez pidió que este proyecto no se viera antes de las elecciones de medio término y que se diera después de las elecciones de medio término para que se aprobara de manera más más rápida.

Ahora pasaron las elecciones de medio término y resulta que estas 3 semanas llevamos teniendo reuniones con el líder de la Mayoría quien me informa que la congresista Ocasio Cortez tiene enmiendas adicionales al proyecto. así que ya a mí me parece que esto es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico de gente que no vive en la isla como es el caso de Ocasio Cortez que vive en Nueva York, que tiene todos los derechos en que viven los puertorriqueños allá, pero los que vivimos en Puerto Rico tenemos que estar sujetos a que nos sigan cambiando las reglas del juego.

Al día de hoy, a esta hora, todavía esas enmiendas verbales que se han discutido o que la congresista tiene intención de que se aprueben, ni siquiera se me han sometido por escrito. Algunas de ellas, como, por ejemplo, requerirle a Puerto Rico el que tenga determinado por ciento de votación para un proyecto de estatus para mí es inaceptable, ¿Y por qué es inaceptable una enmienda como esta? Porque eso no se le ha requerido a ningún territorio De hecho, el proyecto de ley como está hoy permite que si ninguna de las opciones saca el 50% + 1 de los votos, vaya a una segunda vuelta con las dos opciones que más votos sacara. Pero ahora quieren una enmienda adicional de requerirle a Puerto Rico 55% del voto para que las minorías sean las que decidan el futuro de todos los puertorriqueños y de esta manera trancar la solución del problema del estatus.

Yo no me presto para eso. Yo soy una mujer seria y de palabra y cuando llegó a acuerdos los honro, aún cuando he recibido las críticas de mi propia colectividad. Lamentablemente, la congresista Ocasio Cortez no respeta a los puertorriqueños y tampoco respeta el derecho que tenemos como ciudadanos americanos de resolver nuestro problema de estatus.

Tengo que decir que aquí la congresista Nydia Velázquez, el líder de la Mayoría Hoyer, el “chairman” Grijalva, el congresista Soto y esta servidora todos hemos estado trabajando juntos para que este proyecto salga. Pero tengo que decirles la verdad, si hoy estamos a jueves aún cuatro días de que cierre la sesión, si es que no se extiende por unos días adicionales, todavía no nos han dado o no me han dado, las enmiendas por escrito como las pedí, no de hablar, hemos discutido y el gobernador y yo hemos discutido todas estas enmiendas y estamos en disposición de trabajar las enmiendas por escrito, me parece que esto es una intención de seguir aguando el proceso de estatus, aguando el proyecto que logramos un acuerdo y romper los acuerdos originales.

Ahora bien, ¿cuánto tiempo le queda para que el Senado federal apruebe un proyecto de esta magnitud? Muy pocos o casi ninguno. Así que yo soy una mujer de mucha fe y estoy confiada de que si me traen el proyecto de estatus como lo habíamos acordado, vamos a respaldar lo como lo dijimos, pero si van a seguir aguantando el proceso con el tienda y requisitos que no se le impusieron a ningún otro estado a ningún otro territorio y máxime cuando viene de una congresista que no vota en Puerto Rico, que no vive en Puerto Rico y lo que le falta es el respeto a los puertorriqueños yo no presto para eso.

Así que este es el “update” de dónde estamos en el proyecto de estatus y yo voy a seguir defendiendo lo que el pueblo de Puerto Rico votó en los últimos 3 plebiscitos que votó por la Estadidad. La Estadidad es el consenso del pueblo de Puerto Rico para resolver el problema de estatus y fui más allá permitiendo opciones de estatus no territoriales no coloniales.

Lamentablemente, una congresista de Nueva York quiere evitar que los puertorriqueños tengamos ese poder del voto, mientras ella lo disfruta en Nueva York. Las hipocresías de la vida, de los que se llaman puertorriqueños, pero no están dispuestos a tratar a los puertorriqueños como iguales”, dijo González Colón en declaraciones escritas.