Empleados del New York Times realizan huelga de 24 horas

ARCHIVO - El edificio del periódico The New York Times en Nueva York, el 21 de octubre de 2009. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo) (Mark Lennihan/AP)

NUEVA YORK (AP) — Cientos de empleados del New York Times, entre ellos periodistas, iniciaron el jueves una huelga de 24 horas, la primera de su tipo que se vive en el periódico en más de 40 años.

Personal de la sala de redacción y otros integrantes de The NewsGuild of New York se dijeron hartos de las negociaciones que se han prolongado desde que su último contrato colectivo expiró en marzo de 2021. El sindicato anunció la semana pasada que más de 1.100 empleados realizarían un paro laboral de 24 horas a partir de las 12:01 de la madrugada del jueves a menos que ambas partes lograran un acuerdo contractual.

The NewsGuild tuiteó el jueves por la mañana que los trabajadores “ahora entran oficialmente en paro laboral, el primero de esta escala en la empresa en 4 décadas. Nunca es una decisión fácil negarse a hacer el trabajo que uno adora, pero nuestros integrantes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtener una mejor sala de redacción para todos”.

Las negociaciones se realizaron el martes y parte del miércoles, pero ambas partes mantuvieron su desacuerdo en temas que incluyen salarios, políticas para trabajo remoto y el sistema de evaluación de empleados de la empresa, el cual según el sindicato es vulnerable a prejuicios raciales.

El miércoles por la noche, el sindicato informó a través de Twitter que no se había logrado un acuerdo y que la huelga daría inicio.

“Estábamos listos para trabajar durante el tiempo que fuera necesario a fin de llegar a un acuerdo justo”, explicó, “pero la directiva se retiró de la mesa cuando faltaban cinco horas”.

“Sabemos lo que valemos”, agregó el sindicato.

Pero Danielle Rhoades Ha, vocera del New York Times, dijo en un comunicado que las partes aún estaban en negociaciones cuando anunciaron a la compañía que la huelga se llevaría a cabo.