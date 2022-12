Advierten que las olas rompientes llegarán hasta 17 pies

🚨 DANGEROUS RIP CURRENT CAUSED BY LARGE BREAKING WAVES

🌊 around 12 feet, increasing at 14-15 ft in the night



🚨 CORRIENTES MARINAS PELIGROSAS CAUSADAS POR OLEAJE ROMPIENTE ALTO

🌊 de alrededor de 12 pies, aumentando a 14-15 pies en la noche.#prwx #usviwx pic.twitter.com/3D37Alx7g5