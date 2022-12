Policía espera radicar cargos contra padre de estudiante que llevó arma a escuela de San Juan

Las autoridades se aprestan a radicar cargos contra el padre de un estudiante que llevó un arma de fuego a su escuela durante el día de ayer y fue sorprendido por la directora del plantel quien avisó a la policía.

Según explicó el teniente coronel Roberto Rivera en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, el arma de fuego pertenecía al padre del estudiante de la Escuela Montesorri República de Perú en la Calle Loíza en San Juan. La misma era ilegal por lo que se le estarán radicando cargos.

Luego de que la directora sorprendió al estudiante con el arma de fuego, esta notificó a las autoridades y mantuvieron al menor en custodia.

Durante los pasados días se han reportado varios incidentes que involucran a menores en escuelas y posibles amenazas violentas en planteles escolares. La más reciente, una conversación de Whats App entre dos estudiantes de las escuelas University Gardens y Juan José Osuna que estarían planificando un ataque a los planteles.

Legislador propone suspender clases

Ante las amenazas de tiroteos y las armas que entran a nuestras escuelas, el representante por Carolina y portavoz de la Mayoría en la Cámara, Angel Matos García, le solicitó al Gobernador y al Secretario de Educación, que suspendan las clases por lo que resta del semestre escolar hasta que se pueda garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y maestros.

“En las pasadas 48 horas Puerto Rico ha sido testigo de cómo amenazas corroboradas y armas de fuego han sido detectadas, más por “obra y gracia” que por protocolos seguros y confiables en el sistema educativo”, destacó Matos García.

Ayer en la escuela Montessori República del Perú en Santurce, se detectó un arma de fuego en un bulto abierto, arrestando a una menor y a su padre, alegado dueño de la pistola.

“Las armas no llegaron ayer a las escuelas, están desde siempre y el Departamento de Educación gasta millones en seguridad sin tener un plan claro y articulado. Yo le pregunto al Secretario si el 100% de las escuelas tienen detectores de metales, si el 100% de las puertas de los salones de clases son de seguridad en caso de un tirador activo o si existe y se practica de manera constante y no de temporada simulacros para evitar tragedias. Me temo que la respuesta es no y que ni siquiera los guardias de seguridad se utilizan en donde hay necesidad real. Aquí hay escuelas elementales con 4 guardias y superiores con uno solo. Eso es inaceptables y deficiente, por eso solicito y suplico que se cancelen las clases y se comiencen nuevamente en enero con un verdadero plan de seguridad antes que ocurra una desgracia”, finalizó Matos García.