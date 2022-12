Legislador quiere que se suspenda el semestre escolar por amenazas de seguridad

Ante las amenazas de tiroteos y las armas que entran a nuestras escuelas, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Angel Matos García, le solicitó al Gobernador y al Secretario de Educación, que suspendan las clases por lo que resta del semestre escolar hasta que se pueda garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y maestros.

“En las pasadas 48 horas Puerto Rico ha sido testigo de cómo amanezas corroboradas y armas de fuego han sido detectadas, más por “obra y gracia” que por protocolos seguros y confiables en el sistema educativo”, destacó Matos García. Ayer en la escuela Montesori República del Perú en Santurce, se detectó un arma de fuego en un bulto abierto, arrestando a una menor y a su padre, alegado dueño de la pistola.

“Las armas no llegaron ayer a las escuelas, están desde siempre y el Departamento de Educación (DE) gasta millones en seguridad sin tener un plan claro y articulado. Yo le pregunto al Secretario si el 100 % de las escuelas tienen detectores de metales, si el 100% de las puertas de los salones de clases son de seguridad en caso de un tirador activo o si existe y se practica de manera constante y no de temporada simulacros para evitar tragedias. Me temo que la respuesta es no y que ni siquiera los guardias de seguridad se utilizan en donde hay necesidad real. Aquí hay escuelas elementales con cuatro guardias y superiores con uno solo. Eso es inaceptables y deficiente, por eso solicito y suplico que se cancelen las clases y se comiencen nuevamente en enero con un verdadero plan de seguridad antes que ocurra una desgracia”, finalizó Matos García.

El secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, dijo ayer que no tomarán livianamente las amenazas de violencia en las escuelas y que llegarán hasta las últimas consecuencias.