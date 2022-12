Comisionada Residente anuncia avances en acuerdo fondos Medicaid

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, informó el miércoles, avances en las negociaciones para garantizar los fondos de Medicaid para la Isla luego de un proceso de reuniones de diversos sectores de la salud.

”Se espera que los fondos de Medicaid para Puerto Rico sean parte del paquete de presupuesto que todavía se encuentra en negociaciones. El liderato de la Cámara ha informado que es poco probable que se llegue a un acuerdo antes del 16 de diciembre, cuando expira el presupuesto corriente. En este caso, se estaría trabajando una resolución continua de corta duración para mantener el gobierno federal en funciones, pieza legislativa que extendería el FMAP de 76 por ciento para Puerto Rico que también está a expirar para esa fecha”, dijo la comisionada residente en declaraciones escritas.

“Tanto el liderato del Senado como el de la Cámara están de acuerdo con trabajar una solución para el programa de Medicaid en Puerto Rico de 5 o 6 años y no somos uno de los puntos de contención en las negociaciones del presupuesto. Esto es muy alentador, pero también nos deja a la merced de intereses que no controlamos y en los que, por nuestra naturaleza de colonia, estamos excluidos”, añadió.

“La resolución continua de presupuesto vigente expira el 16 de diciembre, si no se llega a un acuerdo de extensión o aprobación de proyectos de ley de asignaciones de fondos del gobierno federal para esa fecha, se continuarán auscultando alternativas. Hay data que los comités necesitan del gobierno de Puerto Rico para poder sustentar las asignaciones”, continuó.Explicó que hay legisladores dispuestos a aumentar los 200 millones de dólares dirigidos a los proveedores de salud, pero que aún está en negociación. Se discutió la posibilidad de aumentar los fondos de Medicaid dirigidos a los proveedores a cambio de un aumento en el pago mínimo de los reembolsos a estos proveedores. Este aumento a los reembolsos mínimos ya forma parte de los contratos entre ASES y los planes médicos que ofrecen vital que entran en vigor el 1o de enero de 2023 y que se encuentra en espera del visto bueno de los Centers for Medicare and Medicaid Services.

González Colón convocó a todos los sectores de la salud en Puerto Rico (gobierno, privado, sin fines de lucro, proveedores, organizaciones de pacientes, entre otros) para ir junto, con la misma data y el mismo mensaje para presionar la aprobación de estos fondos.

Solicitó, además, que los capítulos en Puerto Rico de organizaciones nacionales hicieran un llamado para que la solicitud de los fondos de la isla sea una petición a nivel nacional. Esto lo hicieron AARP, American Medical Association y American Cancer Society, así como 19 organizaciones religiosas quienes estos días enviaron misivas al Congreso abogando por los fondos de salud de la isla.Esta semana se encuentra una segunda delegación, que incluye al secretario de Salud Carlos Mellado y al exgobernador Luis Guillermo Fortuño Burset, coordinada por la comisionada en la capital federal, que han sostenido reuniones con diferentes oficinas en el Congreso.

Otros miembros de la delegación que también están en el Congreso esta semana son el presidente de la Junta de Directores de las Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Rafael Alvarado y su presidente ejecutivo Jaime Plá; Carlos Rodríguez de Triple S Management; Alicia Suárez de la Asociación de Salud Primaria 330; Roberto Pando de MCS/ MMPA; Andrew Mckechnie de MMM; Elliot Pacheco de EPPR; el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud Jorge Pesquera y el expresidente Ramón Alejandro Pabón; doctor Yussef Galib-Frangie Fiol de la Asociación Médica de Puerto Rico que representa al quien representa al American Medical Association en la Isla; Ricardo Hernández del Sistema de Salud Menonita; licenciado Rafael Alvarado director ejecutivo del hospital Dr. Pila en Ponce; Rosa Hernández de la Asociación de Industriales; la directora ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer, la doctora Marcia Cruz; y el American Cancer Society organización a nivel nacional que envió representación para estos esfuerzos a favor de la salud en Puerto Rico.