Residentes de psiquiatría de la UPR obtienen 100% de aprobación en el American Board of Psychiatry and Neurology

Los residentes del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RCM), obtuvieron el 100% de aprobación en el American Board of Psychiatry and Neurology.

Los residentes de psiquiatría general que obtuvieron este logro fueron: Andris Dominicci, Camila Fernández, Ricardo Martínez, Sofía Medina, Francheska Rivera, Natalie Rivera y John Sánchez.

Mientras, Ana Arreaga y Jennifer González aprobaron el American Board of Psychiatry and Neurology, Child and Adolescent Psychiatry Subspecialty; revalidando como psiquiatras especialistas en niños y adolescentes.

“El Departamento de Psiquiatría se siente sumamente orgulloso de que todos nuestros egresados hayan pasado el examen que los revalida como psiquiatras con el conocimiento necesario para atender a sus pacientes con excelencia. Continuamos con el compromiso de brindar a nuestro pueblo de Puerto Rico profesionales bien preparados y certificados para que puedan seguir trabajando por mejorar la salud mental de nuestra isla”, expresó la Dra. Karen Martínez, directora del Departamento de Psiquiatría de la UPR-RCM.

Según el Dr. Humberto M. Guiot, Decano Interino de la Escuela de Medicina, “una tasa de aprobación de 100% demuestra la excelencia académica y clínica de los egresados tanto del programa de psiquiatría general como de la subespecialidad de niños y adolescentes. Felicitamos a estos nuevos psiquiatras y a la facultad de ambos programas por este gran logro”.

Las personas interesadas en obtener más información del Departamento de Psiquiatría de la UPR-RCM, pueden acceder el enlace https://md.rcm.upr.edu/psychiatry/ o escribir un correo electrónico a medicina.rcm@upr.edu