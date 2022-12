Estas son las empresas interesadas en proceso de privatización de autopistas de la ACT

La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), anunció los tres componentes que fueron cualificados para el proceso de Solicitud de Cualificaciones convocado para la privatización de las carreteras que son administradas por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Se trata de las autopistas PR-20, PR-25, PR-53 y PR-66. LOs tres proponentes fueron cualificados a través del proceso de Solicitud de Cualificaciones (RFQ, en inglés) que fue emitido el 1ro de agosto del 2022. Esto, de conformidad con la Ley de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, Ley Núm. 29-2009, según enmendada (Ley 29).

En cumplimiento con la Sección 3 del RFQ, los miembros del Comité de Alianzas tuvieron la responsabilidad de evaluar la Declaración de Cualificaciones (SOQ, por sus siglas en inglés) presentada por los participantes y seleccionar a aquellos mejor cualificados con las capacidades técnicas y financieras requeridas para administrar y operar el Proyecto.

La convocatoria atrajo el interés de un total de cuatro participante, incluyendo empresas y consorcios. Los siguientes proponentes fueron cualificados:

1. Abertis Infraestructuras S.A.

2. Concesionario Nuevo Puerto Rico – un consorcio que se formará compuesto por Plenary Americas US Holdings, Inc. y Shikun & Binui Concessions USA, Inc.

3. Vías de Puerto Rico – un consorcio que se formará compuesto por Sacyr Infrastructure USA LLC y TKO Core Infrastructure Fund LP, un fondo de inversión que se formará y será manejado por Star America Infrastructure Partners LLC.

“Puerto Rico ha estado generando oportunidades de inversión en infraestructura únicas e innovadoras en los últimos años. Este proyecto es un ejemplo más y refleja el compromiso del Gobierno de Puerto Rico de modernizar y mejorar la calidad de la infraestructura existente y futura”, expresó Fontanés en declaraciones escritas.

Según se explicó, la evaluación de todos los proponentes por los miembros del Comité de Alianzas utilizó como base su cumplimiento con la Ley 29, así como con los requisitos y procedimientos del SOQ y criterios en las áreas de: (1) capacidades y cualificaciones técnicas, (2) capacidades y cualificaciones de financiación de proyectos, (3) enfoque técnico y (4) enfoque financiero.

Se aseguró que los tres proponentes cualificados cuentan con base y/o tienen operaciones alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y Puerto Rico.

El 24 de marzo de 2022 la AAPP publicó el Estudio de Deseabilidad y Conveniencia para el Proyecto (el Estudio). El Estudio, comisionado por la AAPP y preparado de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 29, concluyó que es recomendable establecer una alianza público-privada para el Proyecto.

Este proyecto forma parte de los Proyectos Prioritarios del Gobierno de Puerto Rico; una iniciativa desarrollada por el propio Gobierno para impulsar el desarrollo económico y mejorar la infraestructura de la Isla a través de la ejecución de proyectos de alto impacto. Además, el Plan Fiscal Certificado de la ACT del 22 de febrero de 2022 destaca la necesidad de que la ACT atienda las deficiencias en el desempeño de la operación y mantenimiento de las Carreteras de Peaje, lo que ha resultado en condiciones de carreteras subóptimas, falta de sostenibilidad, aumento de la congestión y problemas de seguridad. Para atender lo mencionado anteriormente, este proyecto tiene como objetivo (1) mejorar la fiabilidad presupuestaria y atender la situación fiscal de la ACT aprovechando los fondos de financiamiento inicial y minimizando las aportaciones de fondos públicos; (2) modernizar la infraestructura existente y mejorar la calidad de las Carreteras de Peaje; (3) mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad de los usuarios de las Carreteras de Peaje; (4) mejorar el desempeño y la responsabilidad asignando responsabilidades a la parte mejor capacitada para administrarlas e integrando contratos basados en desempeño; (5) aumentar las oportunidades de ingresos mediante la reducción de pérdidas, la optimización del cobro de tarifas y una mejor alineación de las tarifas de peajes con los costos; (6) acelerar las mejoras en las Carreteras de Peaje y limitar los riesgos en la entrega de mejoras; y (7) reducir exposición en la situación fiscal actual en Puerto Rico.

La AAPP espera emitir una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) en las próximas semanas para invitar a los tres proponentes cualificados a presentar propuestas específicas para el Proyecto.