Casa llena de empresarios y emprendedores en la cuarta edición del BE FEST

El Boricua Emprende Fest 2022, (BE FEST), un evento impulsado por Colmena66, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), regresó de manera presencial con casa llena y una agenda repleta de contenido de valor para los empresarios y emprendedores que se dieron cita en el Centro de Convenciones en su cuarta edición.

“Somos una organización que toma decisiones basadas en datos, diseñamos cada edición del BE Fest y toda iniciativa que desarrollamos en el análisis de sus necesidades y aspiraciones. Hemos colaborado a más de 120 conferenciantes y panelistas; y desarrollado sobre 60 sesiones educativas con contenido relevante y accionable para navegar en la realidad de los tiempos que vivimos,” expresó la directora ejecutiva de Colmena66, Denisse Rodríguez quien abrió la plenaria ante una nutrida audiencia. Se unieron a la bienvenida el Dr. Héctor Jirau, director de Operaciones e Inversión de parallel18 y Bianca Corujo, gerente de Fase 1, ambos del pilar de emprendimiento del FCTIPR, quienes enfatizaron en la misión común de proveer herramientas para emprender exitosamente y fomentar y facilitar el espíritu empresarial para el desarrollo económico del país.

Gian Ortiz, especialista en Desarrollo de Negocios de Colmena66, abrió con la presentación del reporte del estado de la comunidad empresarial en Puerto Rico. Entre los hallazgos más notables, se recibieron menos solicitudes de personas buscando asistencia empresarial para nuevos negocios en el 2021 relativo al 2020, cuando la pérdida abrumadora de empleos motivó a una cantidad sin precedente de personas a desarrollar su idea de negocio. No obstante, relativo al 2020, en el 2021 aumentó en 10% la cantidad de referidos a recursos de la Red de Apoyo Empresarial Colmena66 y 19% de las empresas establecidas regresaron a Colmena66 para recibir apoyo adicional, reflejando así un progreso en el desarrollo empresarial de esos nuevos negocios que nacieron en la pandemia. En cuanto a motivaciones para emprender, en el 2021, las dos principales fueron “ser mi propio jefe, ser independiente o tener control de mi futuro” y “seguir una pasión”; mientras que en el 2020 fueron “tengo muchas ideas” y “necesidad económica”. Solo el 5% de las personas encuestadas en el 2021 escogieron “aprovechar una oportunidad de negocio que identifiqué” como su motivación principal.

Angiemille Latorre, Chief Button Pusher de Seriously Creative y miembro de la junta asesora de Colmena66, ofreció su sesión creativa “Conectando con lo que nos mueve”. Luego, continuaron con la innovadora agenda con más de una centena de conferenciantes, entre ellos Jonelie Vélez de Gfree Foods LLC, Shirley McPhaul de CryptoCurious - Puerto Rico Blockchain Trade Association, Iván Mulero Ortiz de Borilicious, Bianca Graulau, periodista independiente, Camille Padilla de 9 Millones, Miguel Contés de Cereal Empresarial, Gloria Viscasillas de Echar Pa’ Lante, Cristina Sumaza de Jump All In - Lote23 y muchos más.

El Panal fue uno de los espacios más concurrido, donde se concentraban más de 70 recursos, programas y organizaciones de apoyo empresarial para todas las etapas, incluyendo incubadoras, aceleradoras, centros de desarrollo empresarial para mujeres, agencias estatales y federales, academia, proveedores de asistencia técnica, acceso a capital, entre otros.

También, el evento contó con un área denominada Mentor Booth organizada por Mujer Emprende Latina en donde diversos mentores en temas como contabilidad, plan de negocio, marca, permisos, mercadeo y muchos otros temas más, ofrecían apoyo para los negocios. Simultáneamente se llevaron a cabo los Coffee Talks organizados por el programa de incubación Fase1 en donde diversos panelistas y conferenciantes conversaban sobre capital, storytelling, startups, agricultura y más. Además, los asistentes pudieron aprovechar y realizar sus compras navideñas apoyando comerciales locales en “La Colmena Pop-Up Market”.

El almuerzo también fue una oportunidad de aprendizaje con un diálogo sobre Tecnologías Emergentes con propósito y contaron con la presencia de Sebastián Vidal, director de Operaciones de Raincoat y anterior Principal Oficial de Innovación del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, Cindy Cruz de Abacrop, Daniel Alvarado de CelerOps y Fabiola Guzmán de Terrafirma.

La sesión “Emprendiendo en el Destino: Oportunidades en el sector turístico” en donde expertos en la industria turística intercambiaron datos y experiencias. Este panel fue moderado por Alexandra Lúgaro, directora ejecutiva del Centro para Innovación Estratégica de Foundation for Puerto Rico y participaron Edward Zayas de Discover Puerto Rico, Kevin González Toro de Abexus Analytics y Crystal Diaz de El Pretexto como panelistas.

El evento cerró con un Startup Showcase organizado por parallel18 en donde presentaron las empresas Stream Technologies, Spawn Camp, Girl Code App, Caribe Drones y Evocare.

Tras alcanzar los 1,200 participantes, el BEFest revalidó como el evento educativo de empresarismo más grande de Puerto Rico. “Estamos super satisfechos con lo que hemos logrado” expresó Denisse Rodríguez quien aseguró que espera poder superar estos resultados en la 5ta edición el próximo año.