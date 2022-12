Pierluisi habla sobre oportunidades de inversión económica entre Florida y Puerto Rico

Tras resaltar el éxito de la reestructuración de la deuda pública y que todos los indicadores económicos de la Isla reflejan alzas positivas, incluyendo la tasa de desempleo más baja por los pasados 15 años, el gobernador, Pedro R. Pierluisi, habló hoy sobre las oportunidades de negocios entre el estado de la Florida y la Isla en el evento Expo Puerto Rico que se lleva a cabo esta semana y en el que participan empresas puertorriqueñas con miras a expandir servicios en Orlando.

“Además de promocionar a nuestra Isla como un destino de inversión, estamos fomentando a nuestros empresarios el expandir sus operaciones y empresas aquí en Florida. Queremos que nuestros productos locales y servicios no tan solo se ofrezcan en la Florida Central sino en todo el Estado. Cerca de 30 empresas puertorriqueñas nos acompañan en Orlando para aprovechar los lazos étnicos, sociales y comerciales entre los residentes de Puerto Rico y Florida por la importancia económica que esto representa”, sostuvo el gobernador quien destacó que, “la conversación ha cambiado, ahora se trata de una carretera de dos vías en la que se hacen negocios de Puerto Rico en Florida y viceversa”.

El primer ejecutivo aprovechó el foro económico para destacar el éxito de Puerto Rico, evidenciado con el auge en la reconstrucción, así como con proyectos de recuperación y renovación de infraestructura nunca antes visto y respaldado con sobre $50 mil millones de fondos federales.

“Los indicadores económicos están en alza, los negocios están creciendo y la recaudación de impuestos está aumentando constantemente.El desempleo está en su punto más bajo en comparación con los pasados 15 años y más personas forman parte de nuestra fuerza laboral, lo que ha ayudado a que la tasa de pobreza en la Isla esté disminuyendo”, dijo.

“Cuando se trata de realizar inversiones con fondos federales y estatales, mejorar nuestro ambiente de negocios, así como atraer visitantes, empresas y nuevos residentes a la Isla, no tan solo hablamos sino que ejecutamos destinando y utilizando el dinero de manera estratégica”, añadió Pierluisi quien estuvo acompañado del secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Manuel Cidre Miranda, de la directora regional de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) Oficina de la Administración PRFAA, Jessica Alcocer y de la directora ejecutiva de Invest PR, Ella Woger.

Como parte del impulso económico que vive Puerto Rico, Pierluisi desglosó los trabajos de reconstrucción del gobierno, para entre otras cosas, renovar la debilitada y antigua red eléctrica con el fin de convertirla en una moderna y resiliente utilizando fuentes de energía renovable. A la fecha, se han reparado cientos de subestaciones y sobre 33 mil nuevos clientes de energía solar se han conectado al sistema eléctrico. A esto se suma que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha aprobado 54 proyectos energéticos, de los cuales 40 están en construcción y 46 pendientes de últimas aprobaciones por parte de la agencia federal. Además, eventualmente, se sumarán 1,000 megavatios de generación de energía renovable a gran escala y otros 200 megavatios de almacenamiento.

Asimismo, Pierluisi informó que, el Negociado de Energía, está inmerso en un proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para añadir 1,000 megavatios con 500 megavatios de almacenamiento para otros proyectos de energía renovable. Mientras esto sucede, el Departamento de la Vivienda (DV) está instalando sistemas y baterías de energía solar en las residencias afectadas por los huracanes de 2017 y que son reconstruidas en su totalidad por la agencia.

Por otra parte, el Gobierno asignó $1,300 millones en fondos federales para el desarrollo de microrredes y sistemas de almacenamiento de energía tanto en comunidades remotas como a agencias de primera respuesta. Se prevé que el primer proyecto en construcción con estos fondos, y que se espera inicie el año que viene, sea en el Centro Médico de Río Piedras. Igualmente, indicó que se utilizarán $500 millones federales para incentivar la adquisición de sistemas de energía renovable en personas con ingresos bajos y moderados. “Con esta partida, esperamos tener 25 mil sistemas de energía solar y comunidades solares en toda la Isla”, señaló al destacar otras oportunidades inversiones en el sistema de acueductos y alcantarillados, carreteras, viviendas y escuelas públicas.

Adicional a la renovación del sistema eléctrico, Pierluisi hizo hincapié en el auge en la industria de la manufactura mediante el uso de incentivos fiscales que han permitido, entre otras ramas de los procesos de investigación y desarrollo, la ampliación de las ciencias moleculares.

“Las oportunidades de fomentar la inversión en proyectos de infraestructura y en otras industrias emergentes en la Isla, son nuestra prioridad. Por más de 20 años hemos visto cómo cientos de puertorriqueños se trasladan de la Isla a Florida. Los tiempos están cambiando porque las oportunidades de empleo, desarrollo de comercios y sus diversas alianzas están disponibles tanto para los residentes de Puerto Rico como de Florida”, dijo el gobernador.

Las empresas puertorriqueñas que participaron de esta Expo son: AC Culinary Group, Amasar LLC, Apiarios Caraballo (Miel El Cafetal) Corp., Artesano Rum, Corp., Baby Blue, LLC, C & C Supply, Desde mi Huerto, Destilería Coqui Inc., Doña Yiya Foods, Inc., Dulzura Borincana, Eurocaribe Packing -Matosantos, Gasco Industrial, KeFruits (Cabo Rojo Steaks y Zato Pet Food), Mi Cosecha, Mistolín Caribe Inc., Nosotras Boutique Fashion Group (Krystalos), Olein Corp., Mizanelle LLC (Piketú), PuertoRican Salsa Company, LLC (Boripique), R’Brothers LLC, San Juan Artisan Distillers LLC, San Mar Manufacturing (Cool River), Titán, Universal Manufacturing (Dr. Mecánico), Valero Inc., y empresas del sector aeroespacial.

En octubre pasado, el gobernador se reunió con comerciantes puertorriqueños y con funcionarios electos en la ciudad de Orlando, con el fin de afianzar iniciativas que promuevan oportunidades de crecimiento económico en Florida Central y la Isla. Mañana Pierluisi, junto a funcionarios del gobierno central, estará en la capital federal para participar del Economic Dialogue en la Casa Blanca en el que se destacarán reuniones y paneles con enfoque en las prioridades y oportunidades de desarrollo económico en la Isla, así como en los trabajos de recuperación en Puerto Rico, incluyendo todo lo relacionado tras el paso del huracán Fiona y la modernización de la red eléctrica.