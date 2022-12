Observatorio de Equidad de Género informa sobre cinco feminicidios no contabilizados en 2021

El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico realizó una revisión a su informe de feminicidios del 2021 para incluir cinco feminicidios que no se habían contabilizado al cierre del año pasado, elevando de 53 a 58 el total de feminicidios.

Se trata de cinco feminicidios indirectos como consecuencia de sobredosis, según se desprende de los datos del Registro Demográfico revisados por la entidad que monitorea en Puerto Rico las muertes de mujeres por razón de género.

En su revisión, el Observatorio también reclasificó 10 feminicidios que permanecían bajo investigación. Tres de estos se sumaron a los feminicidios íntimos, que son los asesinatos cometidos por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo, o un amigo o conocido que intentó tener una relación (sentimental o sexual) con la víctima y fue rechazado.

Las tres víctimas adicionales de feminicidios íntimos son Gloris Arlenis Rosario, asesinada el 11 de febrero de 2021, en Cidra, por una sobredosis inducida; Melissa Belén Falú, asesinada el 25 de julio de 2021, en Loíza, con un disparo en la cabeza que su expareja reportó inicialmente como un suicidio, y Yarelis González Lanzó, asesinada el 28 de noviembre de 2021, en Vieques.

Además, la muerte violenta de Shakira Colón Rabell, asesinada a disparos el 24 de septiembre de 2021, en Trujillo Alto, mientras se encontraba en un vehículo junto con su pareja, quien fue herido de gravedad, fue clasificada como feminicidio no-íntimo, luego del arresto y la acusación contra Carlos Juan Delgado-Monge, quien era su vecino.

“Precisamente, el trabajo de un observatorio es la revisión y actualización constante de la información recopilada. El seguimiento en esos casos en los que todavía existían dudas y se encontraban en fases de investigación es importante para mantener los datos actualizados y disponibles para investigadores y medios”, explicó la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Irma Lugo-Nazario.

“No son solo números. Representan vidas y el dolor de cientos de familias puertorriqueñas que quieren justicia y entienden la importancia del Estado de Emergencia en contra de la violencia de género”, estableció Lugo-Nazario.

Observatorio urge política pública ante alto número de muertes de mujeres por sobredosis

Otras cinco muertes que permanecían “bajo investigación” fueron reclasificadas como feminicidios indirectos por sobredosis. La actualización eleva a 11 la muerte de mujeres por sobredosis en 2021.

El Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), que utiliza el Observatorio en su trabajo, reconoce las muertes de mujeres por prácticas dañinas basadas en estereotipos de género como muertes resultado de la violencia de género que el sistema ejerce sobre las mujeres y personas sexo diversas.

“Las muertes de mujeres por sobredosis son resultado de prácticas dañinas que ejercen violencia diferenciada sobre las mujeres, que por el hecho de ser mujeres son más cruelmente juzgadas por su uso de sustancias como mala madres, y otros tantos estereotipos que les culpan por su suerte”, señaló Debora Upegui-Hernández, analista del Observatorio, quien resaltó que estudios han encontrado correlación entre el uso problemático de algunas sustancias en mujeres y altos índices de historial de abuso sexual o doméstico previo.

“Los cuerpos de las mujeres usuarias de drogas se tornan cuerpos desechables que generalmente no generan una urgencia de investigar o atender que ocurrió en estos escenarios. Además, prácticamente no hay tratamiento de sustancias disponible en Puerto Rico para mujeres y, mucho menos con perspectiva de género, que no parta de un esquema punitivo. Las mujeres usuarias que son madres viven bajo la amenaza de perder a sus hijos e hijas si buscan ayuda o denuncian violencias, lo que las aísla aún más y aumenta su vulnerabilidad. Sin embargo, ni el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de Salud o ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) han brindado estadísticas sobre esta realidad desagregadas por género. Identificar estos escenarios feminicidas es primordial para buscar estrategias de prevención, porque son muertes prevenibles”, reclamó Upegui-Hernández.

Contabilización y monitoreo constante para que ninguna muerte por razón de género pase por alto

Como parte de su monitoreo periódico de las muertes de mujeres por razón de género en Puerto Rico, el Observatorio de Equidad de Género actualiza los datos presentados en informes anteriores según surge nueva información que permita esclarecer casos bajo investigación o requieran la reclasificación de casos.

Luego de culminar cada año, el Observatorio inicia un proceso de verificación de datos con otras fuentes como el Registro Demográfico. El Registro Demográfico normalmente toma varios meses en ser actualizado y permitir el acceso a sus datos. Para esta revisión, se utilizaron datos de enero a junio de 2021. Una vez realizado este proceso de validación, el Observatorio prepara y difunde los informes actualizados.

“El informe de La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, demostró que no todos los casos de muertes violentas llegan a la prensa o a la Policía. Sin embargo, para poder entender la magnitud de la violencia feminicida es necesario tratar de documentar todos los casos que han ocurrido, aunque en su momento no hubieran recibido atención pública. Si no hacemos esto, pudiera parecer que el problema es menor y llegaríamos a hipótesis y conclusiones erróneas”, sostuvo la analista del Observatorio.

Por esta razón, meses después, incluso años del cierre de un año calendario, las cifras pueden aumentar o reducirse.

El Observatorio de Equidad de Género es un proyecto que monitorea y analiza la situación de violencia de género en Puerto Rico, genera recomendaciones de política pública y fiscaliza la respuesta de las agencias gubernamentales para abordar la violencia de género en el archipiélago. El Observatorio se fundó, en el 2020, ante la preocupación por el aumento en la violencia de género, la falta de respuesta a nivel de servicios, seguimiento y estadísticas de las diferentes agencias del gobierno. Sus informes son accesibles en su página web: observatoriopr.org