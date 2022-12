Gobernador participa de convención que busca crear lazos de negocios con Orlando, Florida

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se encuentra participando del evento Expo Puerto Rico en Orlando que se lleva a cabo en la Florida desde hoy 8 de diciembre.

Según se indicó este evento forma parte de la agenda del Gobierno de Puerto Rico mediante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) con el propósito de apoyar la exportación de productos y servicios locales hacia otros mercados así como promover la inversión y el desarrollo económico en la isla.

“Nuestro objetivo durante el Expo en Orlando es que los empresarios puertorriqueños que asistan puedan crear lazos de negocios para exportar sus servicios y productos a los Estados Unidos, así como promover a Puerto Rico como destino para invertir y establecer empresas. Además, buscamos resaltar el ambiente laboral en nuestra Isla, específicamente en el sector aeroespacial en el que existen muchas oportunidades. Nuestra economía ha estado en crecimiento constante y sólido, lo que ha permitido que tengamos cifras históricas en cuanto a las oportunidades de empleo en la Isla por lo que también queremos seguir atrayendo recursos a nuestra fuerza laboral”, destacó el gobernador Pedro R. Pierluisi.

Por su parte, el secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda resaltó que “los mercados de Orlando y Puerto Rico representan una gran oportunidad para los empresarios de ambas regiones. La alta concentración de boricuas en la Florida Central unido a la estrecha relación entre familias y amigos en Puerto Rico, prácticamente convierten esta realidad en un municipio grande, con la capacidad de exportar e importar bienes y servicios, ya que usualmente atienden el mismo perfil de consumidores. La Florida Central representa para los negocios puertorriqueños una oportunidad de expansión no solo para productos, servicios, negocios de comida, sino que incluye la posibilidad de exportar marcas de negocios reconocidos como El Mesón, Econo, Selectos, por mencionar algunos”.

“Puerto Rico a través de su programa de incentivos es el destino ideal para la manufactura liviana y especializada, para los sectores aeroespaciales, las biociencias, así como, la informática, el turismo y la agroindustria, entre otros. Esta misión comercial resulta una sumamente atractiva para los productos y servicios locales de gran demanda, tales como servicios, bebidas y alimentos, entre otros. Para el DDEC, es fundamental continuar facilitando mayores oportunidades de crecimiento y de expansión para nuestras empresas”, añadió.

Otro objetivo de esta misión es ofrecer oportunidades de empleos a puertorriqueños y personas interesadas en áreas de alta demanda en Puerto Rico a raíz del incremento en la inversión en los sectores aeroespacial, así como los sectores de construcción, servicios, turismo, informática y otros. Además, los recientes incrementos en salario mínimos, así como el aumento en los salarios de muchas empresas en Puerto Rico hacen atractivo para residentes de la Florida Central reubicarse en la Isla.

“La industria aeroespacial es un sector en continuo crecimiento que necesita mano de obra profesional con destrezas actualizadas, para un mercado altamente regulado. Esto genera nuevas oportunidades de trabajo para nuestros ingenieros en diversos campos, como la aviación y el espacio. Este evento presentará oportunidades para personal en el área aeroespacial entre otros que estén ponderando reubicarse en la Isla”, añadió Cidre Miranda.

Las empresas que estarán participando de este evento son: AC Culinary Group, Amasar LLC, Apiarios Caraballo (Miel El Cafetal) Corp., Artesano Rum, Corp., Baby Blue, LLC, C & C Supply, Desde mi Huerto, Destilería Coqui Inc., Doña Yiya Foods, Inc., Dulzura Borincana, Eurocaribe Packing -Matosantos, Gasco Industrial, KeFruits (Cabo Rojo Steaks y Zato Pet Food), Mi Cosecha, Mistolín Caribe Inc., Nosotras Boutique Fashion Group (Krystalos), Olein Corp., Mizanelle LLC (Piketú), PuertoRican Salsa Company, LLC (Boripique), R’Brothers LLC, San Juan Artisan Distillers LLC, San Mar Manufacturing (Cool River), Titán, Universal Manufacturing (Dr. Mecánico), Valero Inc., y empresas del sector aeroespacial.