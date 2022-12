Alcalde de Ponce asegura que no va a renunciar tras alegada investigación de Justicia

El alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón aseguró hoy, lunes, que no va a renunciar tras los señalamientos de una supuesta investigación de Justicia por un préstamos atribuido a su campaña para que empleados de confianza lo paguen.

“En el mes de octubre, el Departamento de Justicia le pidió al municipio una información, unos expedientes de unos empleados. Este alcalde lo anunció y lo dijo de que vamos a estar cooperando en cualquier tipo de investigación y lo hemos hecho hasta ahora. Definitivamente yo no le voy a contestar conjeturas, rumores, chismes, de personas que sabemos que algunos de ellos estuvieron conmigo y ellos saben por qué ya no están, y de adversarios políticos. No tienen los votos y quieren difamar, y quieren atacar a este alcalde. Yo no voy a contestar alegaciones que yo no tengo conocimiento y que el Departamento de Justicia a este alcalde, no le ha notificado hasta este momento ninguna otra cosa”, dijo Irizarry Pabón en entrevista radial (WKAQ 580).

“Ante esas alegaciones anónimas, que se prestan para dañar reputaciones, yo no voy a contestar hasta el momento que Justicia determine si hay una investigación directa contra esta persona. La gente me conoce, conoce al adversario, la gente conoce las personas que yo tuve que botar de mi gabinete (municipal) que no estaban haciendo el trabajo y estaban haciendo truquerías”, añadió.

“El truquero no cabe dentro de mi grupo de trabajo. Pero eso es otro cantar. Nosotros vamos a respetar la Ley y vamos a cumplir con la misma”, acotó.

Irizarry Pabón aseguró que no va a renunciar a su puesto como alcalde tras las denuncias reveladas el viernes en la noche por un periódico de circulación general.

En el reportaje se mencionó que Irizarry Pabón supuestamente ordenó a empleados de confianza a repagar un préstamo de 50 mil dólares.

Tras la publicación de la supuesta investigación, el candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Nuevo Progresista (PNP), licenciado Pablo Colón Santiago ha solicitado reiteradamente la renuncia del alcalde. Colón Santiago fue el director de campaña de la hoy ex alcaldesa y cabildera por la estadidad, María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri.