Alcalde de Ponce admitió en octubre que existe un préstamo personal de $50 mil para costear su campaña

El alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, es investigado por el Departamento de Justicia tras supuestamente pedir a empleados de su municipio que aportaran dinero para pagar un préstamo personal que utilizó para costear su campaña política en el año 2020.

Aunque en varias ocasiones no ha querido responder si existe tal préstamo, en una entrevista que le realizó el periodista Jonathan Lebrón Ayala el 11 de octubre, Irizarry Pabón, aceptó que existe el mismo y que es de un total de 50 mil dólares.

“Se hizo un préstamo personal de mi autoría para pagar parte de la campaña...gran parte de esta campaña la pagó este servidor y algunas recaudaciones de personas que siempre colaboran con los partidos políticos”, expresó.

Del mismo modo, negó que se le hicieran acercamientos a empleados municipales para pagar el préstamo y aseguró que en ningún momento dio dinero a cambio de favores.

¿Existe o no un préstamo personal con el cual el alcalde de Ponce pagó su campaña electoral? | El 11 de octubre en #WIAC740 esta fue su respuesta entonces sobre el asunto. Juzgue usted. pic.twitter.com/0y6wrdafcm — J. Lebrón Ayala (@SrLebron) December 5, 2022

Sin embargo, un día después en una entrevista con NotiUno 630 no quiso contestar la pregunta sobre si existía un préstamo personal para costear los gastos de su campaña.

“No voy a hacer comentarios al respecto porque no quiero interferir en cualquier tipo de investigación”, expresó el alcalde en ese momento.

Durante el día de hoy, el alcalde aseguró que no va a renunciar tras los señalamientos.

“En el mes de octubre, el Departamento de Justicia le pidió al municipio una información, unos expedientes de unos empleados. Este alcalde lo anunció y lo dijo de que vamos a estar cooperando en cualquier tipo de investigación y lo hemos hecho hasta ahora. Definitivamente yo no le voy a contestar conjeturas, rumores, chismes, de personas que sabemos que algunos de ellos estuvieron conmigo y ellos saben por qué ya no están, y de adversarios políticos. No tienen los votos y quieren difamar, y quieren atacar a este alcalde. Yo no voy a contestar alegaciones que yo no tengo conocimiento y que el Departamento de Justicia a este alcalde, no le ha notificado hasta este momento ninguna otra cosa”, dijo Irizarry Pabón en entrevista radial (WKAQ 580).

“Ante esas alegaciones anónimas, que se prestan para dañar reputaciones, yo no voy a contestar hasta el momento que Justicia determine si hay una investigación directa contra esta persona. La gente me conoce, conoce al adversario, la gente conoce las personas que yo tuve que botar de mi gabinete (municipal) que no estaban haciendo el trabajo y estaban haciendo truquerías (sic.)”, añadió.

Tras la publicación de la supuesta investigación, el candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Nuevo Progresista (PNP), licenciado Pablo Colón Santiago ha solicitado reiteradamente la renuncia del alcalde. Colón Santiago fue el director de campaña de la hoy ex alcaldesa y cabildera por la estadidad, María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri.