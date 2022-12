Exhortan a vacunarse ante posible aumento de casos de COVID-19 en las navidades

La principal ejecutiva de la organización VOCES, Lillian Rodriguez, exhortó que, con la llegada de la época navideña, es esencial vacunarse con la vacuna bivalente para protegerse contra el COVID-19 y poder disfrutar de los días festivos de manera segura.

Toda persona mayor de cinco años que haya completado su esquema de vacunación principal es elegible para administrarse la vacuna bivalente.

“A esta vacuna se le llama bivalente porque contiene la vacuna original, un refuerzo para la vacuna original e incluye una vacuna contra Omicron, que es la variante actual que más está circulando en Puerto Rico y sus subvariantes”, indicó.

Datos del Departamento de Salud establecen que al 1 de diciembre se han administrado 161,158 vacunas de refuerzo bivalente lo que representa el 6.23% de las 2,586,194 personas elegibles para recibirla.

Rodriguez dijo que durante esta época se proyecta un aumento en casos de COVID-19 por transmisión comunitaria, y que los más afectados serían las personas mayores de 50 años que tienen condiciones preexistentes.

Además indicó que las personas no están respondiendo a esta fase de vacunación como a las primeras porque se ha rezagado la información educativa, no saben quienes son elegibles, no quieren seguir poniéndose vacunas, o incluso lo ven como algo opcional, pero lo que ha demostrado la vacuna con el tiempo es que protege contra hospitalizaciones y muertes.

“A lo mejor dicen que ha muerto mucha gente vacunada, pero es que sobre el 90% de la población en Puerto Rico recibió la serie primaria que ha demostrado que pierde efectividad. Por lo tanto, cuando miramos el record de cada uno de estos pacientes hay dos factores en común: condiciones existentes y que no tienen la última vacuna administrada”, dijo Rodríguez.

Añadió que lo recomendable es que tengan la serie primaria de la vacuna como mínimo, ya sea la de Pfizer o Moderna, y que reciban la vacuna bivalente, que sustituye las pasadas vacunas de refuerzo para el que no la haya recibido. Esto es especialmente porque además del COVID-19, se ha visto un aumento en casos de influenza y micoplasma.

“Las personas deben recibir la vacuna bivalente, pero también deben aprovechar y recibir la vacuna de influenza. Hay brotes en las escuelas, los intensivos pediátricos están llenos, así que el llamado es a la vacunación”, mencionó.

Próximos esfuerzos de vacunación

Mañana, sábado, hay seis eventos simultáneos de vacunación alrededor de la Isla como parte del último esfuerzo de VOCES en el 2022 contra el COVID-19 llamado “El Parrandón de la Salud”.

Van a estar en Plaza las Américas de 9:00 a.m. a 8:30 p.m. administrando la serie primaria a bebés desde los seis meses en adelante y la bivalente para niños, jóvenes y adultos.

También estarán en el Parque Central de San Juan de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. solo administrando la bivalente de 12 años en adelante. Además tendrán unas 300 dosis de la vacuna de la influenza completamente gratis para mayores de 18 años.

En Mayagüez estarán en el Parque de Recreación y Deportes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. con vacunas bivalentes para mayores de cinco años. En Ponce, la iniciativa será en el Auditorio Juan Pachín Vicens de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 5:00 p.m. en adelante con vacunas de COVID-19 e influenza.

Estarán además en la Plaza Pública de Fajardo y en el Coliseo Guillermo Angulo en Carolina.