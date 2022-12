Alcalde de Juana Díaz limita horario de cierre de negocios durante la época navideña

El alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, anunció este jueves que firmó una Orden Ejecutiva que limita el horario de cierre de los negocios de bebidas alcohólicas durante la época de Navidad.

Según compartió el alcalde, “estos cambios fueron discutidos en reunión con los comerciantes”. En la reunión también participó la Policía Estatal y Municipal.

Los horarios de cierre establecidos bajo esta orden son: lunes, martes y miércoles hasta las 12:00 a.m., jueves hasta la 1:00 a.m., viernes y sábado hasta las 3:00 a.m., y domingo hasta las 2:00 a.m.

Sin embargo, los comercios podrán permanecer abiertos hasta las 2:00 a.m. el 25, 31 de diciembre y el 5 de enero de 2023. Mientras que el 6 de enero de 2023 hasta las 3:00 a.m.

“Los negocios comenzarán una media hora antes a desalojar el local, media hora antes el cese de la música, al igual que cumplir con no tener clientes dentro del negocio. Luego de cierre, solamente permanecerán dentro del mismo los dueños o empleados, para limpieza y prepararse para el próximo día. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas o bebidas en botellas.”, reza la orden.

Toda persona que viole esta disposición, incurrirá en una falta administrativa y será sancionada con una multa de $500 en una primera ocasión y de $1,000 en ocasiones subsiguientes.

La orden estará vigente hasta el 15 de enero de 2023.

Cabe mencionar que, el pasado domingo, ocurrió una balacera cerca de la plaza pública donde se realizaba el encendido de Navidad.

Según explicó el alcalde en entrevista con Radio Isla 1320, una discusión entre jóvenes por una relación sentimental con una mujer desató la balacera.

Como resultado, un joven de 20 años y una señora de 80 años resultaron heridos de bala. Ambos están estables, de acuerdo a las autoridades.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce todavía no ha dado con el o los responsables del tiroteo.