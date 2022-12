“¿Y los $3,000 pa’ cuándo?” Empleados de Centro Médico exigen cuentas a la unión que los representa

Empleados de varios departamentos del Centro Médico en Río Piedras se unieron hoy en una manifestación en contra del presidente de la Unión General de Trabajos, Gerson Guzmán, por alegadas negociaciones y acuerdos con el patrono que no se le consultaron ni se le presentaron a la matrícula.

Al momento, los unionados esperan por un aumento que se les prometió para efectuarse en julio pero este no se concretó. Edwin Méndez, empleado de la administración de servicios médicos explicó que al no efectuarse el aumento, el presidente de la unión entró en negociaciones que no le fueron presentadas a la matrícula. Asegura que entre ellos un incentivo $3,000 destinado a retener los empleados de la salud en la Isla.

“Ese incentivo no se ha dado. Se supone que se diera en la primera quincena de septiembre y eso no pasó. El indica que no es un incentivo, que es una bonificación de retención por los empleados de Salud, pero en todas las reuniones que hemos tenido con la unión nunca se mencionó un bono de retención. Lo que ellos nos brindaron de información de las negociaciones que ellos tenía con la administración fue que el aumento que se iba a dar al 1ro de julio, no se dio, entonces ellos le hicieron el ofrecimiento de esos $3,000 y nos dijeron en todo momento que eran $500 por mes, por lo que nos quedamos esperando en lo que se daba el Plan de Ajuste de reclasifación”, dijo.

“Nosotros le habíamos dicho a ellos que no queríamos bono, que queríamos aumento pero al no conseguirlo, supuestamente la unión indica que ellos le ofrecieron ese dinero”, apuntó Méndez.

Denunció que Guzmán no les ha mostrado a la matrícula algún documento firmado del acuerdo al que llegó la UGT con el gobierno.

“Hoy lo vamos a emplazar para que si él tiene ese documento que lo presente y si lo tiene que tome medidas y vaya al foro correspondiente a echar el caso hacia adelante porque entiendo que la estipulación que tienen no le pusieron fecha y al no ponerle fecha el gobierno da el dinero cuando le da la gana. Tenía que ponerle una fecha de caducidad y eso no existe”, señaló.

“Se supone que el 1ro de julio fuera un aumento, pero ese aumento que ellos estaban negociando a puerta cerrada desde febrero, no teníamos comunicación con la unión en nada de los que estaban negociando, nunca tenían comunicación con la matrícula. En marzo es que vienen a decirnos que iban a negociar ese aumento para que fuera pagadero el 1ro de julio de $625″, aseguró.

Los trabajadores de primera respuesta llevan más de 13 años sin aumento. En el Centro Médico trabajan más de 1,000 empleados. No obstante la UGT representa a cerca de 8,000 unionados.

A la manifestación se unieron empleados del Hospital Universitario, del Hospital Pediátrico, Cardiovascular, URRA de Bayamón, Salud Correccional, ASEM, ASSMCA, entre otros.