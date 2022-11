“Yo quisiera que se esclareciera el caso de mi hermano” Lorenzo González Cacho

¿Quién mató a Lorenzo González Cacho? Esa es la pregunta que aún se hacen los familiares del niño asesinado en su casa en Dorado hace 12 años.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo hoy a través de declaraciones escritas a Noticentro que para reabrir la pesquisa se debe obtener prueba adicional que vincule a otra persona con la comisión del crimen.

“El Departamento lo procesará ya que el asesinato es un delito que no prescribe “, dijo.

En el 2016, el hombre que fue vinculado con la muerte del niño de 8 años, Luis Gustavo González Seijo, alias El Manco, fue exonerado. Según su abogado, el licenciado Mario Moczó fueron varias las incongruencias en la investigación con las que pudo demostrar que El Manco no fue el autor del crimen.

En tanto, el exsecretario del Departamento de Justicia, César Mirada, dijo como parte de la serie de reportajes de Noticentro que alrededor de la figura de la madre de Lorenzo, Ana Cacho, se levantaron varias teorías, sin embargo no se halló prueba que la vinculara con el crimen. Dijo que nunca había visto un caso donde un país demonizara a una persona.

Según Miranda algunas de estas teorías planteaban que la noche de los hechos, Lorenzo fue atacado por su madre luego de descubrirla teniendo sexo con cinco individuos.

“¿De dónde surgían (las teorías)?, pues a mí también me gustaría saber de dónde surgían porque esto eran individuos que en alguna medida era amigos de ella porque la mayoría eran residentes (de la urbanización)”.

Sin embargo, Miranda sostuvo que las versiones de que otras personas estaban en la casa fueron descartadas.

“Es entonces en donde se hace la triangulación de los teléfonos celulares de todos los que se decía que estaban en la juerga. Ninguno estaba en la juerga. Se determina el que estaba en el expreso, el que estaba en otro sitio, el que se había ido a la Florida”, dijo el exfuncionario.

Moczó, por su parte, entiende que el caso de Lorenzo es uno de esos casos que no se podrá esclarecer por las deficiencias de la investigación, la prueba desaparecida y el tiempo que ha transcurrido.

“Hay crímenes que pasan y no se pueden resolver esa es la realidad. Que a veces uno no quiere aceptarlo dentro de su carácter personal o como país, yo creo que eso es entendible, pero yo no me atrevo nunca señalar a nadie porque yo he visto que han señalado a gente injustamente, yo los defiendo todos los días”, apuntó.

La hermana de Lorenzo no pierde la esperanza de que se le haga justicia.

“Yo creo que mucho familiares se pueden identificar con eso de sentirse impotente poque no todo esta en nuestro control. Uno quisiera pero a veces es debilitante el sentimiento, pero yo espero, verdad yo siempre trato de tener una dosis real de esperanza”, dijo la joven de 24 años.

“Yo quisiera que se esclareciera el caso de mi hermano eso es bien importante para mí y por otro lado hay tantos factores que se tiene que alinear para tener un caso y pasar un juicio”, reconoció.