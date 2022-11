Pierluisi confirma que LUMA recibirá $7 millones adicionales el próximo año

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, confirmó que para el próximo año la empresa LUMA Energy recibirá unos $122 millones de dólares, siete millones adicionales a lo que recibió durante este año.

“Ahora mismo conforme al acuerdo suplementario LUMA cobró en este año que acaba de pasar alrededor de 155 millones de dólares para el próximo año hay un ajuste que ya está dispuesto en el propio contrato a base de costos de inflación entre otras cosas, CPI, que entonces aumenta la cantidad a alrededor de 122 millones de dólares”, expresó el gobernador.

Esta semana el representante de los consumidores ante el Negociado de Energía, Tomás Torres Placa, explicó en entrevista con la periodista Milly Méndez que la empresa había pedido unos $7 millones adicionales por el alza en el costo de vida.

Anualmente, LUMA, recibe unos 115 millones de dólares, por lo que con este aumento recibiría unos $122 millones al año.

“Como a este contratista no se le supervisa, ellos pidieron eso (el aumento) por el alza en el costo de vida”, expresó Torres Placa. “Como esto no se supervisa, se hacen peticiones que no se deben no considerar’, expresó Torres Placa en la entrevista radial.

Tras darse a conocer esta petición LUMA envió declaraciones a este medio indicando que no habían solicitando un aumento del presupuesto. Sin embargo, durante el día de hoy el propio gobernador confirma que se le aumentó el presupuesto anual a la compañía.

“Para que quede claro, el presupuesto aprobado de LUMA para el año fiscal 2023 es aproximadamente $18 millones menos del presupuesto del año fiscal 2022, y no hubo cambios o aumentos en las tarifas de los clientes. LUMA no ha aumentado ni aumentará la tarifa base de los clientes”, aseguró la empresa.

La noticia llega el mismo día en que se confirma que se aprobó la extensión del contrato suplementario a la empresa.