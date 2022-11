Al gobernador no le preocupa el costo político por defender a LUMA Energy

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que no le preocupa el costo político por defender la permanencia de LUMA Energy.

“El deber no se evade, el deber se cumple. Y hay un sinnúmero de asuntos que están bajo mi mando y mi dirección. Este es uno y es uno en el que tenemos que mejorar. Pero hay muchos otros en los que tengo que decir que estoy mas que satisfecho”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“La contestación de si eso me preocupa o no, la contestación es que no. Y también está la cuestión política. Esos son ataques políticos que en algún momento se dan en la campaña y ya yo tengo cierta experiencia lidiando con esos ataques políticos. Y no tengo mayor preocupación, yo no me preocupo, yo me ocup. Y en su momento me encargaré de decir todo lo que tenga que decir a favor de la gestión de mi administración”, añadió.

Luego de que se aprobara la extensión del acuerdo suplementario de forma indefinida a LUMA Energy, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago expresó en declaraciones escritas “que cada vez que ocurra un apagón es culpa de Pedro Pierluisi”.