“Que no salga de la cárcel”: Padre de Keishla no aceptaría acuerdo para Félix Verdejo

El padre de la joven Keishla Rodríguez, José Antonio Rodríguez, dejó saber que no estaría de acuerdo con que las autoridades lleguen a un acuerdo con el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de su hija.

Durante el día de ayer, el coacusado Luis Cádiz Martínez se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con fiscalía federal. Sin embargo, Rodríguez señaló que no aceptaría lo mismo para Verdejo quien es el principal acusado por la muerte de la joven que estaba embarazada.

“No, yo se los he dicho a ellos, yo no quiero acuerdo con él para nada. Lo mínimo que tú puedes acordar con él son 100 años, que no salga más de la cárcel, que no salga más, que no salga que le den vida en la cárcel”, expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera-Saniel en Radio Isla 1320.

Rodríguez también indicó que desearía tener la oportunidad de sentarse a dialogar con Verdejo para cuestionarle porqué asesinó a su hija.

“Yo quisiera hablar con él. Sentarme y preguntarle qué te pasó. Mira donde estás metido ahora mismo, qué te sucedió por la mente, qué te pasó. Todavía yo no puedo entender de la manera tan... con el coraje que tú le hiciste a ella, por un simple embarazo tanto odio, golpearla”, expresó.

Sobre la admisión de culpa por parte del cómplice, Luis Cádiz Martínez, el padre de Keishla indicó que a este no lo conocía y que lo vio por primera vez en el día de ayer en la vista llevada a cabo en el Tribunal Federal.

“Yo a esa persona la vi por primera vez ayer en toda mi vida, yo no sé ni quién es esa persona. Obviamente a él le pagaron supuestamente para que pueda cometer el delito contra mi hija y pasó lo que pasó. Escuchar cómo pasó es bien triste, porque él aceptó todo lo que le estaba dictando el fiscal paso por paso lo que hicieron”, dijo.

El padre de la joven fue enfático en que no aceptaría un acuerdo similar para Félix Verdejo ya que este conocía a su familia desde que era joven.

“Si tú quieres dejarlo ir, déjalo ir pero al otro no me lo dejes ir porque aquel otro nos conocía a nosotros desde joven y tuvo el atrevimiento de hacer lo que hizo. Obviamente quiero que pague lo que hizo este señor que se declaró culpable ayer que le toque lo que le vaya a tocar”, añadió.

El padre de la joven asesinada indicó que lo más fuerte de la vista llevada a cabo en el Tribunal Federal fue escuchar el proceso de asesinato de su hija donde se relató que le dieron varios golpes y que los más fuertes fueron propinados por el boxeador Félix Verdejo.

“Mi hija no está con vida porque estaba embarazada, a mi hija la asesinaron porque estaba embarazada, ese era el propósito acabar con el embarazo, pero lo hicieron de la peor manera”, dijo.

Rodríguez fue enfático en que los culpables del asesinato de su hija deben pagar y que no estaría a favor de que las autoridades lleguen a un acuerdo con Félix Verdejo y prefiere que este pague en prisión por el resto de su vida.