Pierluisi se inclina a dejar a LUMA Energy bajo extensión del contrato suplementario

A un día del vencimiento del contrato suplementario otorgado a LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que su inclinación sigue en favor de la permanencia de esta empresa contratada para la transmisión y distribución energética.

“Bueno, eso, eso está ese tema de conversación. En eso está en la mesa y la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas continúa en sesión del día de hoy. En la tarde de hoy. Esperemos que se llegue a algún tipo de consenso entre todos los miembros de esa junta. El plan es que luego de que la Junta de la Alianzas Público Privadas tome su decisión esta tarde, entonces le corresponde el turno a la a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica mañana en la mañana. Y yo lo que espero es que en algún momento en el día de mañana, yo haré expresiones sobre este tema ya más definitiva, porque depende de precisamente lo que se está discutiendo en el seno de la Junta de las Alianzas Público Privadas”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre la extensión del contrato supletorio, dijo: “Eso se está discutiendo. Hay diversas opciones indefinidas. Voy a ser cauteloso en mis expresiones a propósito, porque lo que quiero es darle flexibilidad a los miembros de la Junta para que traten de llegar a un consenso. Una opción es que sea si se extiende hasta que termine el proceso de la quiebra. Otra opción sería que se le ponga una fecha específica a la extensión. Estas son dos opciones que, como he dicho, una opción que hasta el momento, pues LUMA no ha abrazado es la de pues más bien, pues que, que es que comience el periodo de efectividad del contrato a 15 años, que tiene unos términos diferentes, una paga menor para LUMA y un proceso de bonificaciones y de penalidades establecido en el propio contrato a base de la métrica. Debido a eso, hasta el momento, lo único que está sobre la mesa es la posible extensión”.

Asimismo, el mandatario aseguró que el Negociado de Energía publicará prontamente las métricas para la evaluación y fiscalización de LUMA Energy.

“Algo que sea como que obviado en la discusión pública, es que el Negociado de Energía tiene jurisdicción para supervisar a LUMA y para imponer penalidades, multas para multar si hay algún tipo de incumplimiento sustancial con las métricas que el propio Negociado establezca. El Negociado está en el proceso de ya publicar unas métricas. No es que sean finales porque siempre pueden ser revisadas, pero unas métricas que serían vinculantes. Así que el Negociado tiene un rol importante. Pero el lo que sucede con el contrato supletorio es que establece una tasa fija para un pago fijo para la LUMA por su servicio. Si se extendiera bajo los términos actuales, no habría un aumento, sería seguir pagando lo mismo. Eso es lo que puedo decir”, mencionó.

En cuanto a su solicitud de un cambio en la gerencia de LUMA Energy, el gobernador respondió que: “Bueno, yo hice, yo hice el reclamo de un cambio en la gerencia y estoy pendiente. Básicamente lo que yo he dicho y reitero es que lo que no quiero que suceda y estoy haciendo todo lo posible por que no suceda, es que se cancele el contrato y que LUMA caiga en un periodo de transición a la salida. Yo te diría que eso es lo más importante que pesa en mi ahora mismo, porque ese escenario es terrible para Puerto Rico”.

“Bueno, sí, si no se extiende el contrato supletorio y por otro lado, no se acuerda el que aplique el contrato de 15 años, el contrato base, pues entonces automáticamente tenemos una terminación y un periodo de transición. Y entonces, y de igual manera, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas está obligada a comenzar un proceso de búsqueda de otro, de otra entidad que sustituya a LUMA. Eso es lo que yo quiero evitar por todos los medios y espero que no suceda. Lo que dije ayer, lo reitero, está esto. Esto, la posible extensión no es una transacción cubierta por la Ley de Transformación Energética, es decir, la Ley 120 del 2018, porque es meramente una extensión que ya está provista en el propio contrato, que ya la Autoridad para la Alianza Público Privadas aprobó por vía unánimemente la tanto la Ley 120 de Transformación Energética. Cómo esa aprobación se dio de forma bipartita. Así que eso es lo que yo he dicho y reitero, pero voy a mantener, voy, quiero estar flexible en el proceso. Vamos a ver qué pasa”, añadió.