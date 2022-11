LUMA niega que haya solicitado más dinero

La empresa operadora del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, Luma Energy, negó que haya solicitado un aumento a su presupuesto operacional para el presupuesto del próximo año.

“Las alegaciones recientes de que LUMA está solicitando un aumento del presupuesto son completamente falsas y erróneas. Para que quede claro, el presupuesto aprobado de LUMA para el año fiscal 2023 es aproximadamente $18 millones menos del presupuesto del año fiscal 2022, y no hubo cambios o aumentos en las tarifas de los clientes. LUMA no ha aumentado ni aumentará la tarifa base de los clientes”, leen declaraciones escritas de la empresa.

De esta forma, reaccionaron a denuncias del representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa. El ingeniero denunció en entrevista radial (RadioIsla 1320) que LUMA había solicitado unos 7 millones de dólares adicionales a los que recibe anualmente.“Como a este contratista no se le supervisa, ellos pidieron eso (el aumento) por el alza en el costo de vida”, expresó Torres Placa. “Como esto no se supervisa, se hacen peticiones que no se deben no considerar’, añadió. Según su denuncia, la petición estaría ante el Negociado de Energía. Sin embargo, LUMA negó la alegación.

“LUMA continuará siendo transparente en cuanto a cuáles son las medidas que ha tomado, y continuará tomando, para beneficio de sus clientes, para operar de forma eficiente, impulsar el progreso de los proyectos de FEMA, reducir las interrupciones, mejorar el servicio al cliente y cumplir con todas sus responsabilidades operacionales sin excederse de su presupuesto y sin proponer ningún aumento de tarifa para los clientes”, leen las declaraciones del operador privado. Por estos días, han aumentado las protestas contra LUMA por la cercanía de la fecha paea que culmine el contrato suplementario del operador y en la víspera del contrato a 15 años.