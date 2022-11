Caso de Lorenzo se debió resolver con la acusación de “El Manco”, asegura el exsecretario de Justicia

En el día en que Lorenzo González Cacho cumpliría sus 21 años, el exsecretario de Justicia, César Miranda, asegura que el caso se debió haber resuelto con la acusación de Luis Gustavo González Seijo, alias “El Manco”.

En una entrevista exclusiva con Noticentro, Miranda indicó que parte de la prueba y autopsia realizada al niño de 8 años asesinado el 9 de mayo del 2010 corroboran la descripción de la supuesta confesión del ataque que habría hecho El Manco. Sin embargo su abogado de defensa, el licenciado Mario Moczó señaló que varias incongruencias en la investigación le permitieron lograr la exoneración del hombre.

“Había incongruencias en cuanto a patrones de sangre, el arma homicida, en cómo él entró a la casa, lo que tocó”, dijo Moczó

Miranda rememoró que González Seijo, como parte de sus declaraciones, relató que esa noche en Dorado del Mar, buscaba una casa donde pudiera entrar. Identifica la de Ana Cacho, madre del niño Lorenzo, la tantea y entiende que podría estar desocupada.

“Salta la verja… Todo el mundo habla de cómo pudo saltar, pues mire, si es que la verja es alta por un lado, pero casi terrera por el otro”, manifestó.

Aseguró que toda la prueba forense del caso confirma la descripción de Seijo González del alegado ataque al niño.

“Él describe que el niño abre los ojos, que lo ve y él para que no diga nada lo agrede. Todas las puñaladas del niño son en la parte frontal. De hecho, le parte el tabique. La autopsia revela que lo que él describe es verdad. Luis Gustavo dice que la niña (su hermana) abrió los ojos pero que no dijo nada y el no le hizo daño”, apuntó.

Sin embargo, Justicia no pudo sostener su teoría, pues su principal limitación fue que horas después del asesinato, la fiscal de turno ordenó que se limpiara la escena.

“Cometen el mayor de todos los errores, que es que había dudas de si limpiar la casa o no. La fiscal Santini llama a su supervisora y dice ‘dale limpien la casa’. Y limpian la casa. Todo vestigio de evidencia que pudo haber allí se la llevan. Hasta manguera le pegan a la casa. Se llevan el mattress ensangrentado, se llevan todo básicamente”, dijo.

Tras la alteración de la escena, los testimonios de las hermanas cobraron aún más relevancia para poder encausar a un culpable. Pero actualmente, la hermana de Lorenzo asegura que lo sucedido esa noche en su casa se expuso mucho en los medios y ahora ha tomado la decisión de dejar su testimonio para “canales de justicia”.

“Creo que continuaré en esa decisión”, apuntó.

“Hubo mucha presión pública dirigida, particularmente a mi hermana y a mí relacionado a qué tipo de conocimiento, testimonio, teníamos sobre esa noche. Eso afectó mucho, puedo hablar desde mi experiencia, afectó mucho mi proceso de asimilar toda esta situación”, apuntó.

El ministerio público no logró prevalecer y El Manco fue exonerado. Posteriormente el hombre fue encausado por otro caso de asesinato y actualmente se encuentra en una institución psiquiátrica de la que según Moczó, saldrá pronto.

Sin embargo, el padre de Lorenzo, Ahmed Alí González y la hermana de Lorenzo están convencidos de que Rivera Seijo no es el asesino de Lorenzo.

“Primero un juez en la vista preliminar y luego el juez en la vista preliminar en alzada y todos concluyeron lo mismo, la evidencia arrojaba otra cosa”, dijo González.