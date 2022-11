VIDEO: Puertorriqueños la montan con parranda en crucero

Un grupo de puertorriqueños se dejó sentir ayer, domingo, al realizar una parranda a bordo del crucero Voyager of the Seas.

Según compartió la página Cruceros Puerto Rico, antes de zarpar del puerto del Viejo San Juan, un grupo de boricuas realizó una tremenda parranda en el área de espera de los pasajeros.

“Los boricuas activados a bordo del Voyager of the Seas [...] Y aún el crucero no ha zarpado. Esta salida promete ser una de las mejores”, lee la publicación.

La primera parada del barco será en la ciudad de Philipsburg en San Martín.