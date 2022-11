Denuncian que “Tito” Ramírez mantiene contrato con Educación mientras funge como alcalde de Arecibo

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, informó que envió un referido de investigación a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que realice una pesquisa sobre el posible conflicto de interés del alcalde del municipio de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, ante la revelación de que éste suscribió un contrato de servicios profesionales con el Departamento de Educación mientras fungía como alcalde.

El conflicto, según detalló Meléndez, estriba en que la corporación, con número de registro 131250 y de nombre Tito Ramírez Bus Service, Inc. (incorporada el 17 de octubre de 2002), tiene en estos momentos como su Agente Residente, Presidente y Tesorero al actual alcalde de Arecibo quien suscribió, mientras ejercía funciones de primer ejecutivo municipal, contratos con el Departamento de Educación, para ofrecer servicios de transportación de escolares, sin que conste la existencia de una dispensa a esos efectos.

Específicamente, el 1 de marzo de 2021, el Departamento de Educación le otorgó a Tito Ramírez Bus Service, Inc., los contratos número 2021-RA0009, 2021-RA0010, 2021-RA0011 y 2021-RA0017.

La compañía se dedica al transporte de estudiantes del Departamento de Educación, a excursiones especiales y educativas, así como a realizar otras excursiones solicitadas por el público en general.

“Conforme a la función fiscalizadora que como Representante por Acumulación me asiste, refiero a su atención lo que, a nuestro juicio, es una evidente comisión de acciones que desvirtúan los principios éticos, entre otras normas legales y reglamentarias que venimos obligados a acatar en el desempeño de nuestras funciones y que dan la apariencia de ser perpetrados por el Hon. Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry, alcalde del Municipio de Arecibo, quien, a su vez, es Agente Residente, Presidente y Tesorero de Tito Ramírez Bus Service, Inc.”, lee la carta enviada a principios del mes de noviembre al director de la OEG, Luis A. Pérez.

“Nos preocupa que, la posición que ostenta el señor Ramírez , como Agente Residente, Presidente y Tesorero de Tito Ramírez Bus Service, Inc, siendo a la vez, alcalde del Municipio de Arecibo, y quien no cuenta con una dispensa para realizar simultáneamente ambas posiciones, pueda degenerar en un conflicto de interés, lo cual es perjudicial para el buen nombre de Puerto Rico, y afecta la transparencia con la que deben operar, quienes dirigen las instituciones gubernamentales, cosa crucial para evitar la corrupción”, sentenció

Cabe mencionar que, estos contratos no fueron suscritos por el propio señor Ramírez, sino por una persona de nombre Karla M. Ramírez Vilella, en su alegada capacidad de Secretaria de Tito Ramírez Bus Service, Inc., en la mencionada fecha del 1 de marzo de 2021.

Sin embargo, en una Resolución Corporativa de Tito Ramírez Bus Service, Inc., del 4 de marzo de 2021, es cuando la supuesta Junta de Directores de la compañía, se reunió para acordar autorizar a la señora Ramírez Vilella a firmar ofertas, suscribir contratos y todo tipo de documento requerido como parte de su comparecencia en agencias del gobierno central, corporaciones públicas y municipios.

“La señora Karla M. Ramírez Vilella suscribió cuatro contratos con el Departamento de Educación de Puerto Rico, tres días antes de contar con el aval de la Junta de Directores de Tito Ramírez Bus Service, Inc., para realizar dicho tipo de gestión. Por tanto, debiera evaluarse la posible nulidad de los contratos, puesto que fueron suscritos por una persona sin la autoridad para ello”, añadió el legislador.

Meléndez dijo, también, que, aunque no existe dispensa de la OEG a esos efectos, las contrataciones entre Tito Ramírez Bus Service, Inc., y el Departamento de Educación no han cesado.

Sobre el particular, solo basta ver los contratos número 2022-RA0023, 2022-RA0024, 2022-RA0025, 2022-RA0026, 2022-RA0027, 2022-RA0028, 2022-RA0030 y 2022-RA0031 los cuales se suscribieron el pasado 12 de agosto de 21.