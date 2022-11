Aseguran que “amenaza terrorista” contra LUMA no es una estrategia de distracción ante manifestaciones

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, negó que la supuesta “amenaza terrorista” contra LUMA Energy no es una estrategia de distracción ante las protestas que se espera se lleven a cabo esta semana exigiendo la salida del consorcio encargado de la red de distribución de energía en la isla.

“Para nada, nosotros respetamos la libre expresión, cada persona cada ciudadano que quiera expresarse nosotros así lo respetamos, nosotros como negociado, como agencia de ley y orden en Puerto Rico el enfoque es mantener la seguridad del pueblo y para esos efectos nosotros respondemos las situaciones, inteligencia o información que surja tanto del sector o agencias de ley y orden municipales, estatales o federal”, expresó el secretario del DSP en entrevista con Borinquen Radio (antes Wapa Radio).

El portavoz aseguró que las autoridades no quieren crear ningún tipo de pánico en la población.

Policía establece plan de seguridad ante supuesta “amenaza terrorista” contra LUMA

La Policía de Puerto Rico estableció un plan de seguridad de múltiples fases ante una supuesta amenaza de “terrorismo” que se recibió a través del sistema de emergencias 9-1-1 de Nueva York en contra de la empresa encargada de la red de distribución de energía, LUMA Energy.

Ante esto, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, confirmó la amenaza de “índole terrorista” y ordenó que se estableciera un plan de seguridad. Además, se solicitó ayuda de las autoridades federales.

En declaraciones escritas enviadas a este medio, el López Figueroa indicó que “independientemente de donde se origina una amenaza terrorista y quien la realiza, la Policía de Puerto Rico responde con la seriedad que ello amerita para prevenir cualquier incidente que atente contra la estabilidad del sistema del que dependen todos los ciudadanos en Puerto Rico”.

Durante esta semana vence el plazo del contrato suplementario de la empresa LUMA Energy con el gobierno de Puerto Rico, aunque se ha dicho que este podría ser extendido. En el día de hoy se llevó a cabo una manifestación contra la compañía frente a La Fortaleza en el Viejo San Juan. Además se está convocando para una próxima protesta a llevarse a cabo esta semana.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se ha expresado en múltiples ocasiones en contra de terminar el contrato de LUMA Energy el próximo 30 de noviembre.

“Yo lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a repetir. Ese contrato vence el 30 (de noviembre), y ese contrato es meramente un contrato que establece unos procesos diferentes al contrato de quince años que es el contrato base, el contrato principal, el contrato de la P3 de la Alianza Público Privada. Y ¿por qué unos proceso diferentes? Porque hay un proceso de quiebra en curso y básicamente LUMA pidió que hubieran unos proceso diferentes mientras la quiebra se está dilucidando. Cuando llegue el 30 de noviembre, lo que queda por verse es si LUMA básicamente opta, como la quiebra no ha terminado ni se vislumbra que vaya a culminar para el 30 de noviembre, si opta por cambiar entonces y aceptar que se sigan los procesos establecidos en el contrato de quince años que son diferentes. La paga es menor. Hay un proceso de bonificaciones o multas establecidos en el contrato de quince años que ahora mismo no aplican durante la quiebra”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa el pasado 1ro de noviembre.