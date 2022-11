Vivienda convoca a la participación ciudadana sobre inversión de fondos en recuperación del área Sur

El Departamento de Vivienda anunció que llevará a cabo cinco vistas públicas con el propósito de discutir los cambios que se incorporarán al Plan de Acción para el uso de fondos CDBG-DR en las comunidades impactadas por los terremotos del año 2019-2020 y la tormenta tropical Isaías.

“Continuamos reforzando las estrategias administrativas para implementar eficazmente los fondos disponibles en la recuperación del sur y el municipio de Mayagüez afectado por la tormenta Isaías, de manera que los alcaldes de las comunidades más afectadas tengan una mayor participación en la administración y en el manejo de los proyectos que se llevarán a cabo en la zona”, expresó el secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez.

Las vistas sobre el plan para el uso de los $184,626,000 asignados para la recuperación de la zona, se efectuarán el 28 de noviembre de 2022 en la Casa Alcaldía de Ponce desde las 4:30 p.m.; el 29 de noviembre de 2022 en Legislatura Municipal de Yauco a partir de las 10:00 a.m.; el 9 de diciembre en el Centro Comunal Bo. Playa en Guayanilla a las 10:00 a.m.; y el 14 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Club Puertorriqueño Ensenada en Guánica y a las 4:00 p.m. en el Centro Cultural Anastasio Ruiz Irizarry de Lajas.

La enmienda al plan incluye las necesidades no satisfechas tras el paso de la tormenta tropical Isaías, una nueva evaluación de las necesidades para el uso de la reserva de fondos de mitigación y datos sobre esfuerzos de divulgación pública y participación de entidades con interés luego de la publicación del Plan de Acción original.

Vivienda abrió un periodo para recibir comentarios del público el pasado 4 de noviembre, tras publicar el borrador de la enmienda al plan de acción, aún disponible en la página www.cdbg-dr.pr.gov. Este esfuerzo de participación ciudadana junto a la retroalimentación que recibirá el Departamento en las vistas públicas, conformará parte de la enmienda que someterá Puerto Rico ante la consideración del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).

Los residentes de Ponce, Guayanilla, Yauco, Guánica, Mayagüez, Lajas y Peñuelas están invitados a participar en alguna de las vistas públicas coordinadas.

“La participación ciudadana es un componente clave para que las comunidades afectadas puedan contribuir a la recuperación efectiva de los desastres, de manera que con la celebración de las vistas esperamos poder ver que los ciudadanos han aprovechado esta oportunidad para escuchar información clave sobre la inversión de fondos en sus hogares y en su entorno”, dijo por su parte la subsecretaria de Recuperación de Desastres, Maretzie Díaz Sánchez.