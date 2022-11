Riesgo moderado de corrientes marinas para varias playas de Puerto Rico

[Nov 26] Moderate rip current risk for north, east and SE PR, most of Culebra & some beaches of Vieques and the USVI.

Riesgo moderado de corrientes marinas para playas del norte, este y sureste de PR, gran parte de Culebra y algunas playas de Vieques y las USVI.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/Dx3hr5plEu