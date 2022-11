Sigue en efecto riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas

Nov 25- A moderate rip current risk for north, east and southeast PR, Vieques, Culebra and all of the USVI.

Riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste de PR, Vieques y Culebra y todas las Islas Vírgenes. #prwx #usviwx pic.twitter.com/WCi2fAU39Q