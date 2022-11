Registran segundo asesinato masivo en supermercado de Estados Unidos

Un gerente de un supermercado sacó una pistola antes de una reunión de empleados de rutina y comenzó a disparar alrededor de la sala de descanso en una tienda de Virginia, matando a seis personas.

Los policías y testigos dijeron que se trata del segundo tiroteo masivo de alto perfil del país en cuatro días.

El pistolero estaba muerto cuando los oficiales llegaron por la noche a la tienda en Chesapeake, la segunda ciudad más grande de Virginia. Las autoridades dijeron que aparentemente se suicidó.

La policía estaba tratando de determinar un motivo. Un empleado describió haber visto “caer cuerpos” mientras el agresor disparaba al azar, sin decir una palabra.

“Estaba disparando por toda la habitación. No importaba a quién golpeara. No dijo nada. No miró a nadie de ninguna manera específica”, dijo Briana Tyler, una empleada del supermercado.