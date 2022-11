Meteorología advierte sobre riesgo moderado de corrientes marinas en playas del norte

Nov 24: A moderate rip current risk for the north facing beaches of Puerto Rico, Vieques, Culebra and all of the USVI.

Riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, Vieques, Culebra y todas las Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/wWc2zxfQ7m