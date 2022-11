Jóvenes se lanzan a las calles para llevar comida a personas sin hogar

Un grupo de jóvenes de la organización Puerto Rico Cambia se lanzó durante la mañana de hoy, jueves, a diversos municipios para llevar alimentos a las personas sin hogar.

La entidad se lanzó de manera simultánea a varios municipios, entre ellos: Camuy, Hatillo, Manatí, Lares, Guaynabo.

“Por lo regular todos hoy pasamos un dia con nuestros seres queridos y familiares, sin embargo se nos olvida que hay gente que hoy no tiene con quien compartir. Así que nos lanzamos a la calle para recordarle a todas esas personas que hoy no tienen con quien compartir su día de acción de gracias lo importante que son para la sociedad”, expresó Cristal Aquino, sub-secretaria ejecutiva PR Cambia.

“Doy gracias por ti”, “Dios te Bendiga” y “Hoy doy gracias por encontrarme contigo”, fueron algunas de las frases que los jóvenes le escribieron a las personas en las bolsas.

Por su parte, Angela Otero, quien funge como voluntaria, destacó la importancia de eventos como este.

“Realmente, esta iniciativa la celebramos todos los meses. Sin embargo, hoy le damos énfasis pues estamos acostumbrados a todos arreglarnos e ir a pasarla bien. Muy pocos piensan en las personas no tienen hogar y cómo celebran estos días festivos. Ciertamente, poder sacar un rato de este día festivo para celebrar con aquellos que no tienen, hacen de mi Día de Acción de Gracias uno totalmente diferente y me recuerda cuánto tengo que agradecer”, aseguró Otero.

En total, se repartieron más de 100 desayunos a personas sin hogar.

“No tenemos que esperar a que el gobierno lo haga o que alguna entidad tenga iniciativas. Todos podemos hacer esta iniciativa con nuestras familias. Les invitamos a que hoy saquen un plato de alimentos y luego de compartir con sus familias le lleven un alimento a alguna persona sin hogar”, concluyeron diciendo los voluntarios.