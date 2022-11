Pendientes en DACO ante las ventas del Black Friday

Las ventas del Viernes Negro retornan a partir de la madrugada de mañana. De cara a la venta masiva, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) comenzó a orientar sobre cómo evitar malos ratos durante la compra de artículos.

De acuerdo a la secretaria interina de la agencia, María Fernanda Vélez, la confusión que surge anualmente tiende a girar en torno a lo que DACO sí tiene jurisdicción dado a que algunos consumidores optan por comprar artículos por Internet a través de tiendas que no tienen ubicación física en Puerto Rico.

Por ejemplo, Vélez advirtió que antes de realizar compras por Internet, todo consumidor debe verificar si la compañía tiene una sede en Puerto Rico o al menos algún tipo de presencia física. De lo contrario, la agencia no podría asistirle si emite un anuncio engañoso.

“Las ventas por internet igual se protegen. Lo único es que para que DACO pueda intervenir tiene que ser un comercio y no ventas sobre particularidades. En eso DACO no tiene jurisdicción”, explicó la funcionaria.

“Ventas por particulares, por ejemplo, es una persona que por su cuenta venda algo. Son individuos que ponen a la venta cuestiones de su casa o artículos que quieren vender. Eso es una venta entre individuos o particularidades”, abundó.

La funcionaria también hizo hincapié en brindarle atención a lo que es venta especial, ya que muchas veces no lo es.

“Si no es venta especial, por ejemplo, los adornos navideños que no forma parte del inventario regular de la tienda, eso no es venta especial. A medida que no es venta especial, no se le aplica las normas de sustituto. Esa es la primera recomendación: si verifican un shopper, que estén pendientes a eso”, dijo.

Además, Vélez también recomendó leer la letra pequeña en las promociones de las tiendas para evitar malos entendidos.

Para las ventas de mañana, DACO suele comenzar sus preparaciones desde octubre mediante una fase en la que aceptan por adelantado y de manera voluntaria los shoppers que algunas tiendas estarán utilizando durante sus respectivas ventas.

Sin embargo, las labores que la agencia estará realizando se extenderán hasta el día, cuando estarán desplegando su personal desde las 4:00 de la mañana. A esa hora, antes de que abran los comercios, estarán enfocándose en las megatiendas monitoreando posibles alteraciones en el precio de los artículos.

“Para esa temporada, se activa todo el personal del DACO y todo el mundo se convierte en inspector. No solo es el numero particular de inspectores, sino abogados que tengamos y en la medida que falte el personal en la calle, podemos convocar, se les da la firma de inspector y nos ayudan. Así emiten multas si proceden, pero la dinámica de la temporada es hacer una especie de acuerdo con comercios de decir que no vamos a multar a medida que se le resuelva al consumidor”, explicó.