¡Listos para dar el sí! Alcalde de Villalba y su prometida se casan en diciembre

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y su prometida Veggie Vanesa Vargas Santiago anunciaron hoy que contraerán matrimonio el próximo 16 de diciembre en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Villalba.

En una entrevista para Telenoticias, la pareja que se comprometió el pasado febrero confesó que fue una amiga en común quien ayudó a que naciera su historia de amor.

“Una gran amiga de ambos me dijo en un encuentro que tuvimos tengo la mujer ideal para ti… y me choco mucho cómo me lo dijo”, relató el alcalde.

Vargas Santiago, por su parte, contó que ya ella también le había expresado su interés por el alcalde a su amiga.

“Yo le había dicho, ‘oye ese alcalde de Villalba está solito ahora y está soltero, un hombre muy guapo’, y eso fue la palabra mágica para ella para ponerse a trabajar”, dijo.

Sin embargo, fue el alcalde quien tomó la iniciativa de comenzar a escribirle a través de las redes sociales a la empresaria y lo demás es historia.

“Para mí es de mucha alegría. Hemos pasado muchas situaciones y de alguna Dios nos ha brindado una nueva oportunidad de ser feliz”, expresó el alcalde.

No descarta la presidencia del PPD ni la gobernación

Vargas Santiago dice estar lista para apoyar a su futuro esposo a cualquier aspiración política. El ejecutivo municipal, por su parte, no descartó una posible aspiración a la presidencia del Partido Popular Democrático o a la gobernación.

“Nunca vamos a cerrar las puertas en un futuro de lo que pueda ocurrir. Yo siempre dije que una vez el partido saliera unido de la asamblea de reglamento, pues yo tenía que tomar una decisión. Ahora mismo estamos enfocados en la boda. A mediados de enero tengo que tomar una decisión”, sostuvo.