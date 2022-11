Continúa “tira y jala” entre exfiscal y Departamento de Justicia

A través de su cuenta de Twitter, la ahora exfiscal Janet Parra tronó contra las declaraciones del secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli, y la jefa de fiscales, Jessika Correa González, luego de que ambos especularan públicamente sobre las razones por las que Parra había dimitido a su cargo.

Asimismo, la ahora abogada de práctica privada utilizó la plataforma para denunciar la supuesta inacción de la oficina que dirige Correa González que, según dijo, ha redundado en el estancamiento de la radicación de cargos de, por lo menos, 15 asesinatos incluyendo el sonado caso del influencer Kevin Fret y el del boxeador Héctor “El Macho” Camacho.

“Básicamente, el señor secretario del DJ y la jefa de los fiscales hablaron a los medios de tres circunstancias que son las que, según ellos alegan, me motivaron a someter la renuncia. El secretario nunca habló conmigo, nunca tuvimos una conversación donde yo le explicara las razones por las que estoy renunciando, así que parto de la premisa de que el secretario y la jefa de fiscales especulan las razones de mi renuncia”, aseguró a través de un video colgado ayer en la noche en su cuenta de Twitter.

Según indicó Parra, Emanuelli y Correa González han señalado públicamente varias supuestas razones por las que la exfiscal sometió su renuncia al cargo de jefa de la División de Crimen Organizado y Drogas del DJ el pasado 29 de abril. La abogada aseguró que ninguna de las razones especuladas por sus otrora colegas está fundamentada en hechos, sino que más bien representan una burla y un intento por dañar su reputación.

“Tengo que decir que no me fui porque no me dieron una fotocopiadora”, aseguró Parra en referencia directa a los comentarios del secretario del DJ. “Poner eso como una razón de mi renuncia es absurdo. Lo más que me preocupa es que, cuando hablé de una fotocopiadora, lo hice como ejemplo de las muchas cosas que no se nos dan, de los recursos que no se nos dan”.

“Parece que el secretario está enajenado de la realidad porque no se da cuenta que sus fiscales, a quien dice defender tanto, no tienen los recursos para hacer su trabajo. Señor secretario, ¿usted sabía que las fiscalías de Bayamón y Utuado no tienen cuadro telefónico?”, denunció Parra.

Según indicó en sus expresiones, muchos fiscales tienen que utilizar sus propios recursos al no contar con el apoyo del DJ para que les provean las herramientas necesarias para realizar su labor como fiscales.

“¿Usted sabía que los fiscales de Bayamón y Utuado, para comunicarse con los agentes del orden público, con el ICF o con cualquier agencia tienen que usar sus celulares personales porque no hay cuadro telefónico? ¿Sabía que hay fiscalías donde hay cuatro o cinco fiscales en una misma oficina, incluso hay fiscales que están utilizando escritorios de secretarias fuera de la oficina porque no cabe dentro de la oficina porque hay cuatro o cinco fiscales aglutinados y usted se atreve a burlarse sobre esas manifestaciones?”, tronó Parra mientras catalogó como mezquinos los señalamientos de Emanuelli.

Sobre el argumento de que habría dimitido a su cargo por haber sido descalificada de un caso, Parra aclaró que se logró esa descalificación omitiendo información importante ante los tribunales que la eximirían de la misma.

“Pregúntele a la jefa de fiscales si ella no tiene conocimiento de que aquí se ocultó información para que a mí me descalificaran. Cuando se hizo esa descalificación la razón era porque supuestamente había contratado un caso donde mi cliente era miembro de una supuesta organización criminal, y que esta supuesta organización había sido investigada en la División de Crimen Organizado. Sin embargo, el director de esa división aseguró que no podía testificar en mi contra porque nunca hubo casos de esa supuesta organización criminal ni antes, ni durante, ni después de que yo me fuera de esa división”, dijo.

“Sin embargo, utilizan eso no solo para sembrar dudas sobre mi reputación sino para justificar las supuestas razones por las que me fui. Yo no me fui por esas razones sino por otras circunstancias que tienen que ver con la falta de diligencia”, añadió.

Las expresiones de Parra surgen luego de que esta semana el secretario de Justicia realizara fuertes expresiones luego de las denuncias realizadas por la exfiscal asegurando que esta las hace luego de que s ela descalificara de un caso y tras no ser nombrada fiscal de distrito.

Emanuelli acusó a Parra de difundir “mentiras” y “medias verdades” debido a que según él esta quería ser nombrada fiscal de distrito.

“Lo dice desde afuera ahora, después que el DJ le radicó una descalificación porque de ser fiscal de las víctimas se convirtió en abogado de los traficantes y gatilleros y el Tribunal Superior la descalificó y el Tribunal Apelativo le dio la razón al Tribunal Superior y quedó descalificada”, expresó Emanuelli esta semana.

Parra, por su parte, tildó de desafortunada la falta de decoro en la manera con que el secretario del DJ se expresó públicamente.

“De todas las veces que me han escuchado hablar de este tema no hay ni una ocasión donde yo le haya faltado el respeto al señor secretario ni que me haya enfrascado en ataques personales donde hayan utilizado frases como ‘buche de sangre’, que estoy ‘mordía’, o ‘charlatán’, porque las críticas que le hago al secretario y a la jefa de fiscalía son críticas dirigidas a sus funciones. Me parece bien desafortunada la forma en que se me atacó con frases que no son dignas de un secretario de justicia”, concluyó.