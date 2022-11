Hacen llamado de cero niños en las filas de las ventas del madrugador

El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, teniente José J. Taboada de Jesús, hizo un llamado a los padres y madres puertorriqueñas para que no dejen solos en su residencia a sus hijos en la madrugada del próximo “Viernes Negro” y mucho menos, lleven a menores de edad o infantes a participar de las grandes filas que se forman en las tradicionales ventas del madrugador.

“Mi llamado responde a la negligencia que se da todos los años donde la Policía de Puerto Rico ha tenido que intervenir con padres o custodios de menores que madrugan para acudir a los centros comerciales para realizar compras el Día del Viernes Negro, cometiendo la irresponsabilidad, de dejar durmiendo solos en sus casas, sin ninguna supervisión a menores de edad. De igual forma, hacemos un llamado al Departamento de la Familia para que active a todo su personal para que acuda a supervisar las filas de los participantes de la venta del madrugador de manera que no se permita la presencia de niños o infantes en tempranas horas de la madrugada. Es necesario que la gente entienda que no es necesario, ni conveniente la presencia de niños o infantes en las largas y peligrosas filas, donde en muchas ocasiones las mismas se han convertido en motines. Se les recuerda a los padres que es un delito dejar un niño o infante solo en su residencia. Nosotros hacemos un llamado a los compañeros policías y a los jueces en los Tribunales del país para que sean fuertes y apliquen todo el rigor de la ley contra aquellos padres o custodios de menores que cometan el delito de dejar solos en sus casas a sus hijos con la excusa de participar en la tradicional venta del “Viernes Negro”, señaló teniente José J. Taboada de Jesús, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.

El líder de los policías exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha que implique la presencia de niños o infantes solos en las residencias de un vecino, muy en especial el día de las ventas del madrugador del próximo viernes. De igual forma, solicitó públicamente a los directivos o gerencia de los comercios participantes en el evento del “Viernes Negro” a que difundan mensajes solidarios a la No presencia de niños en las filas de la venta de los madrugadores.

“Me parece que hay un deber y responsabilidad de los gerentes de los comercios participantes de este evento de no permitir niños en las filas donde personas en busca de especiales se ubican cerca de las puertas de las tiendas teniendo que esperar la apertura de las mismas hasta ocho horas. Los centros comerciales no deberían permitir a niños y mucho menos “infantes” en esas grandes y peligrosas filas que se forman en horas de la madrugada. Hacemos un llamado a los compañeros uniformados a que no permitan que esto se manifieste, hay que proteger la vida y la paz de esos niños que en muchas ocasiones se ven obligados por sus padres acudir a esas filas innecesarias y peligrosas. Debemos recordar que en años anteriores se han dado casos de accidentes en los hogares causados por menores que han estado solos, niños que se levantan y se tiran a la calle desorientados por la falta de la presencia de sus padres. Esto hay que acabarlo por lo que debemos todos cooperar para que no se repita la historia y mucho menos una desgracia”, terminó diciendo Taboada de Jesús.