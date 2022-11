Emplazan a Justicia a explicar si Carmelo Ríos fue citado en el caso contra alcalde de San Juan

El secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, emplazó hoy al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, a que aclare las declaraciones del secretario general del Partido Nuevo Progresita y senador, Carmelo Ríos, de que fue citado por el Departamento de Justicia como “perito” en la investigación contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

“Ante la determinación de Justicia de no recomendar un FEI contra el Alcalde de San Juan, por recibir donativos de asfalto de la compañía JR Asphalt mientras era candidato a la alcaldía de San Juan, es necesario que el Secretario de Justicia aclare si es cierto que el senador y secretario del PNP, Carmelo Ríos, fue citado como perito. De no ser correcto, Domingo Emanuelli debe decir si Carmelo Ríos fue entrevistado por Justicia y en calidad de qué”, cuestionó Vega Ramos.

“Sería inapropiado que Ríos, secretario general en funciones del PNP y senador incumbente, haya sido citado como perito en esta investigación. Si es correcta la información provista por el Secretario del PNP, no nos extraña para nada que la conclusión de la investigación fuera no recomendar un FEI para el Alcalde Romero. ¿Cómo se cita al Secretario General del Partido de Gobierno como perito de una investigación contra uno de los principales funcionarios electos por dicha colectividad? Cuando menos, el Alcalde Romero se benefició de un donativo ilegal, no reportado a las autoridades electorales, al recibir asfalto de esta empresa y alardearlo en sus redes sociales de campaña. Que el candidato Romero recibió un enorme donativo en especie para proyectarse políticamente y no lo reportó debió ser suficiente fundamento para el referido”, sentenció Vega Ramos.

Las declaraciones de Carmelo Ríos fueron realizadas en un panel de una emisora de radio en el que participa todas las mañanas.