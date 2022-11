Domingo Emanuelli acusa a Janet Parra de realizar denuncias tras no ser nombrada fiscal de distrito

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, realizó unas fuertes expresiones luego de las denuncias realizadas por la exfiscal Janet Parra asegurando que esta las hace luego de que s ela descalificara de un caso y tras no ser nombrada fiscal de distrito.

Emanuelli acusó a Parra de difundir “mentiras” y “medias verdades” debido a que según él esta quería ser nombrada fiscal de distrito.

“Lo dice desde afuera ahora, después que el Departamento de Justicia le radicó una descalificación porque de ser fiscal de las víctimas se convirtió en abogado de los traficantes y gatilleros y el Tribunal Superior la descalificó y el Tribunal Apelativo le dio la razón al Tribunal Superior y quedó descalificada”, expresó Emanuelli sobre las expresiones de la exfiscal.

Por su parte, la jefa de los Fiscales, Jessika Correa volvió a asegurar que las expresiones de la exfiscal Janet Parra son “falsas”.

Mientras que Emanuelli aseguró que se encontraba con los principales funcionarios del departamento realizando un recorrido por varios medios para que la ciudadanía “sepa la verdad” y señaló a Parra por querer “hacerle daño” a la gestión de la agencia del gobierno.

Del mismo modo, aseguró que las denuncias realizadas por la fiscal Betzaida Quiñones sobre el caso del asesinato de Kevin Fret no están relacionadas a las de la exfiscal, señalando que esta última tiene una agenda personal.

“Esto es otro caso, esto es simple y sencillamente que la licenciada Parra está empeñada en dañar la imagen del Departamento de Justicia porque no fue nombrada fiscal de distrito y porque nosotros la descalificamos en un caso, simple y sencillamente eso”, añadió.

El pasado viernes, la exfiscal realizó un video donde denunció que el gobernador Pedro Pierluisi nunca leyó su carta de renuncia donde aseguraba que habían 15 casos de asesinato listos para radicar.

“¿Cómo es posible que yo le diga al señor gobernador que ahí hay 15 asesinatos y que él ni siquiera le pregunta al secretario de Justicia?”, expresó Parra.

“Obviamente, si no leyó mi carta de renuncia, esos quince asesinatos, él no sabe ni que existen. Si el señor gobernador que es el que puede llamar a cuentas al secretario de Justicia no sabe lo que dice mi carta de renuncia pues, ¿Qué yo puedo esperar del señor secretario? ¿Qué vamos a esperar? Que esos casos duerman el sueño de los justos, porque nadie hace nada, nadie sabe nada”, añadió.

La licenciada continuó exigiendo acción por parte del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, a quien acusa de tratar con “liviandad” los asuntos de la agencia. Además, señaló que durante esta administración han renunciado sobre 100 fiscales y esto no ha sido cuestionado.

“Yo creo que es hora de que el secretario de Justicia haga su trabajo, haga su trabajo, usted no puede venir a decir, como dijo con los casos que habló otra fiscal que usted no sabía nada, porque usted sabe de esos casos y si usted dice que no lo sabía, usted también recibió mi carta de renuncia donde yo le hablo de esos casos”, abundó la fiscal.

“Es bien difícil tú ver un Departamento de Justicia que en estos últimos dos años que es lo que lleva el señor secretario dirigiendo el Departamento han renunciado más de 100 fiscales. ¿Cómo es que nadie le cuestiona eso al señor secretario por qué le han renunciado 100 fiscales? ¿Qué es lo que está pasando? Cómo si alguien le dice a usted mire hay 15 asesinatos que no hacen nada, que la jefa de fiscales no hace lo que tiene que hacer, que el secretario no hace lo que tiene que hacer...¿Cómo es que usted no cuestiona eso?”, cuestionó.

La exfiscal relató en el video que el pasado 29 de abril fue la fecha en que presentó su renuncia en la Oficina de Nombramientos de Fortaleza. Sin embargo, esta tuvo que dejar el documento en el pasillo ya que ni tan siquiera la dejaron entrar a una de las oficinas. Por esta razón, la licenciada cree que su carta de renuncia no ha sido leída por el primer mandatario.