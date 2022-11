Janet Parra asegura se reunió con federales para alertar sobre “situaciones graves” en Justicia

La exfiscal Janet Parra, quien dirigía la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, aseguró que se reunió con agentes federales para alertarles sobre la situación que ha denunciado ocurre en la agencia con casos que no han sido radicados.

Parra, quien denunció la presunta situación a través de un video en sus redes sociales el viernes pasado, añadió en entrevista con Normando Valentín, que si tuviera la oportunidad de hablar con el gobernador Pedro Pierluisi le alertaría sobre “situaciones graves” que ocurren en la agencia y que la llevaron a reunirse con las autoridades federales.

“El Departamento de Justicia como dije en mi video no se ha ido por un barranco por el personal, no solamente los fiscales, sino el personal que tiene allí en Recursos Humanos, en administración, en seguridad, en cada una de sus divisiones...tiene una empleomanía que mantiene al Departamento en pie a pesar de tener una persona que no sabe dirigir”, expresó en la entrevista.

Sobre los casos que esta asegura no se han trabajado en Justicia, esta dice que son casos de los años 2012 y 2013. Indicó que se trata de 20 casos en total, sin embargo en el video que realizó el pasado viernes se refirió a 15 que supuestamente están listos para radicar.

Parra señaló que el secretario Emanuelli no es accesible para los fiscales que quieran dialogar con él, según ella debido a personas que lo rodean.

El viernes pasado la exfiscal realizó un video de unos 12 minutos en sus redes sociales donde revela que en el contenido de su carta de renuncia avisó al gobernador Pedro Pierluisi que hay sobre 15 casos de asesinato que están listos para radicarse y lo único que falta es una gestión por parte de la Oficina de la Jefa de los Fiscales.

Sin embargo, al parecer esto no es de conocimiento del primer mandatario ya que según indicó la licenciada este no ha leído su carta de renuncia.

Tras las denuncias que realizó la exfiscal Janet Parra sobre una serie de casos listos para radicarse y que no se ha tomado acción, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, reaccionó mediante declaraciones escritas el pasado sábado.

“Los casos que mencionó la excompañera Janet Parra están siendo atendidos de manera diligente, conforme con los procedimientos y leyes aplicables, de modo que estos prevalezcan en corte más allá de duda razonable. En algunos de ellos faltan análisis de armas, entre otros aspectos ajenos al Departamento”, dijo Correa González.

Correa González exhortó a Parra a “aunar esfuerzos para fortalecer la confianza de los ciudadanos sobre nuestro sistema y procesos, de manera que puedan continuar colaborando en el procesamiento de delitos”.

La exfiscal relató en el video que el pasado 29 de abril fue la fecha en que presentó su renuncia en la Oficina de Nombramientos de La Fortaleza. Sin embargo, esta tuvo que dejar el documento en el pasillo ya que ni tan siquiera la dejaron entrar a una de las oficinas. Por esta razón, la licenciada cree que su carta de renuncia no ha sido leída por el primer mandatario.

“Yo no pretendía que me pusieran una alfombra roja ni que me despidieran con mariachis, pero lo mínimo que un empleado público que lleva 26 años de su vida en el servicio público es que te pasen a una oficina para que entregues el documento...me atendieron en el pasillo”, señaló la exfiscal.

La fiscal contó que más tarde ese día recibió una llamada del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, preguntándole sobre las razones de su renuncia. Ese día, Parra asegura haberle indicado a Emanuelli que deseaba reunirse personalmente con él para contarle sobre situaciones de las cuales según ella, él no tiene conocimiento, ntre las cuales se encuentran los 15 casos de asesinato listos para ser radicados.

“Yo quiero hablar con usted, personalmente, porque hay cosas que usted no sabe y de las cuales está enajenado. Me dijo: -sí, te llamo para reunirnos-. Han pasado siete meses y esa llamada nunca se ha dado”, dijo Parra en el video.