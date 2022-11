Cumpleaños 80 de Biden aumenta las dudas sobre su posible reelección en 2024

Hoy, domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumple 80 años, en medio de grandes dudas sobre si se presentará a la reelección en el año 2024, o si será un nuevo perfil dentro del Partido Demócrata, quien defenderá la presidencia ante el futuro candidato del Partido Republicano, en el que ya suenan nombres como Ron DeSantis o el mismo Donald Trump.

Fue el martes 15 de noviembre cuando, desde su residencia en Mar-A-Lago, Florida, el mismo Trump anunció lo que se esperaba desde hace tiempo: lanzará su candidatura para buscar la presidencia en 2024, año en el que tendrá 78 años de edad.

Las recientes elecciones intermedias de Estados Unidos demostraron que el Partido Demócrata pudo resistir a la “Ola Roja” que los Republicanos habían prometido, de manera que pudieron retener el control del Senado y aunque perdieron la Cámara de Representantes, la diferencia no fue tan abrumadora como se esperaba. Es por eso que, rumbo a 2024, la pregunta actual está en cómo definir la estrategia para las elecciones generales, en las que factores como Joe Biden son vitales.

En entrevistas y comentarios fuera de cámara, Biden ha mencionado que está listo para la reelección en 2024. Sin embargo, formalmente se espera que el anuncio ocurra hasta el primer trimestre de 2023.

Aunque él ha mencionado estar en buena condición física, existen otros aspectos políticos con los que aún tendrá que lidiar, como la baja aprobación que tiene su mandato, que de acuerdo con la más reciente encuesta de empresas como Gallup, se encuentra en 40% y que ha tenido una marcada tendencia a la baja desde el inicio del mandato.

“A pesar de los altos niveles de inflación -que se ven una vez cada generación- y de los bajos índices de aprobación de Biden, los demócratas desafiaron las expectativas y disfrutaron de las mejores elecciones intermedias de cualquier partido presidencial en décadas”, explican en un artículo publicado en el sitio especializado The Conversation, Thomas Gift, profesor asociado y director del Centro de Política Estadounidense de la University College London y Julie M Norman, codirectora del mismo centro, en Reino Unido.

Biden, el presidente de mayor edad en Estados Unidos:

Biden ya es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, y en caso de ganar y concluir su segundo mandato, tendría 86 años en ese momento.

“Aunque Biden insiste en que está en buena forma, los votantes pueden pensar de otra manera, sobre todo teniendo en cuenta varias ‘meteduras de pata’ recientes, que parecen ir más allá de su habitual afición a los errores”, añaden los especialistas, haciendo énfasis en momentos en los que Biden se ha confundido de ciudad en la que habla, ha modificado historias como la muerte de su hijo y ha parecido desorientado en el escenario de eventos públicos.

“Los rumores de que Biden debería hacerse a un lado en 2024 se han acallado por el momento. Pero no esperemos que eso dure. Dos tercios de los votantes indicaron en las encuestas a pie de urna que preferían que Biden no se presentara a la reelección”, añaden Gift y Norman. “Entre esos votantes se encuentra más del 40% de los demócratas, lo que hace que muchos de la izquierda se quejen de que las victorias se produjeron a pesar de Biden y no gracias a él”, añaden.

“Aunque es improbable que Biden se enfrente a un desafío directo, si opta por retirarse, el concurso para su sucesor sería un campo muy abierto”, concluyen los analistas.

Cuatro preguntas con Julie Norman, profesora asociada de Política y Relaciones Internacionales en la UCL y codirector del Centro de Política Estadounidense (CUSP) de la UCL

Consideran que el Partido Republicano puede presentar a Donald Trump o a Ron DeSantis, ¿Cuáles deberían ser las características del candidato presidencial Demócrata en 2024?

Los demócratas necesitarán un candidato que parezca afín a la corriente principal de los estadounidenses, lo suficientemente moderado para ganarse a los independientes y a los votantes indecisos, y lo suficientemente fuerte para enfrentarse a gigantes como Trump o DeSantis.

Biden cumplía las dos primeras condiciones en la carrera de 2020 y se enfrentó a Trump, aunque no tuviera la retórica o el carisma de otros demócratas recientes como Barack Obama o Bill Clinton.

Su edad será más un factor en 2024, en el que asumiría el cargo con 82 años. Y los republicanos harán todo lo posible en los próximos dos años para pintarlo como cualquier cosa menos como un moderado.

El presidente Trump adelantó la carrera por la sucesión presidencial, tanto dentro del Partido Republicano como en la política del país. ¿Considera que el Partido Demócrata está trabajando a un ritmo suficiente de cara a 2024 o se está quedando atrás?

Los demócratas tienen la ventaja de ser el partido titular de la Casa Blanca. Especialmente si Biden se presenta, se beneficia de estar en el candelero durante otros dos años. Y hasta que Biden no tome su decisión, no esperes ningún anuncio de otros demócratas.

Dado que Trump ya ha lanzado su candidatura, a los demócratas también les puede resultar ventajoso tomárselo con calma para limitar los meses de acoso esperado por parte de Trump, manteniendo la atención en la probable batalla por la nominación en el partido republicano.

¿Qué panorama cree que podemos esperar en las próximas semanas o meses en este sentido?

Se espera que Biden anuncie su decisión de reelección a principios del nuevo año. Si opta por presentarse, es poco probable que se enfrente a un desafío en las primarias. Pero si se hace a un lado, el campo estaría muy abierto para los demócratas, con aspirantes como Kamala Harris, Pete Buttigieg, Gretchen Whitmer y Gavin Newsom como posibles contendientes.

En el lado del Partido Republicano, Ron DeSantis es el candidato con más posibilidades de hacerle la competencia a Trump. Pero a medida que el control de Trump sobre el partido se afloja, no se sorprenda si otros como Mike Pence, Mike Pompeo o Nikki Haley se lanzan al ruedo.

¿Viene una nueva generación Demócratas en Estados Unidos a partir de las pasadas elecciones?

Aunque a los demócratas les fue mejor de lo esperado en las “midterms”, dos tercios de los votantes dijeron que no querían que Biden se presentara en 2024, y eso incluía al 40% de los demócratas.

Pero los resultados de las elecciones intermedias, junto con el anuncio de Trump, probablemente animarán a Biden a seguir en la carrera, especialmente en ausencia de un sucesor claro.

Al mismo tiempo, la decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de dejar el cargo de líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes fue acogida como un soplo de aire fresco y una oportunidad para pasar el testigo a una nueva generación de líderes.