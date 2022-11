Crean evento para orientar a estudiantes sobre su futuro universitario

Por primera vez se llevará a cabo en Puerto Rico el evento “The Summ: Student Experience Summit”, un evento que busca orientar a los estudiantes de undécimo y duodécimo grado sobre su futuro universitario.

La actividad se llevará a cabo el miércoles, 30 de noviembre y el jueves, 1 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico desde las 8:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.

Los estudiantes que están a punto de comenzar un grado universitario y asistan al evento, tendrán la oportunidad de recibir orientación sobre las diferentes opciones de industrias en las que pudieran trabajar una vez culminen sus estudios.

“El mayor reto que enfrentan los estudiantes hoy día es que no encuentran un ambiente real y que a su vez les ayude en la toma de decisión para comenzar su grado universitario. Con esto en mente es que nos lanzamos a trabajar este concepto”, indicaron los creadores del evento Jonnathan Falcón y Stephanie Pérez.

Los alumnos que asistan a este foro educativo recibirán experiencias dinámicas en las que podrán interactuar con profesionales de distintas carreras afines a sus vocaciones y aclarar dudas para que puedan tomar una mejor decisión para su futuro profesional.

“The Summ: Student Experience Summit” tiene alianzas con diversas empresas para que sea un espacio dinámico e innovador donde los jóvenes podrán explorar vocaciones intereses profesionales, además de visualizarse en la industria en la que ellos aspiran educarse y posteriormente trabajar.

Además, se orientará a los participantes sobre alternativas de estudios y ayudas económicas. Asimismo, habrá exhibiciones, pabellones, talleres y plenarias por industrias como: Arquitectura, Ciencias e Ingeniería, Comunicaciones e Industrias Creativas, Diseño, Hospitalidad y Turismo, Negocios y Empresarismo, Programas Técnicos, Salud y Medicina, entre otros.

Como parte del “The Summ: Student Experience Summit” se llevará a cabo el panel “Invierte en tu conocimiento: estudia + emprende + triunfa”, donde personalidades influyentes hablaran sobre sus grados académicos y la importancia de esta formación en sus respectivas carreras.

“Este evento es una gran oportunidad para los jóvenes que todavía tengan dudas de que desean hacer luego de graduarse de la escuela superior. Los estudiantes podrán interactuar con los profesionales de su área de interés de una manera dinámica. Con la ayuda del Departamento de Educación y diversas organizaciones que participarán en la actividad los estudiantes tendrán la oportunidad de visualizarse en la industria en que aspiran a trabajar”, añadió Falcón.

“The Summ: Student Experience Summit” contará con la participación de las principales universidades del país, de Estados Unidos y Colombia como: Atlantic University, Columbia Central University, EDP University, Escuela Técnica de Electricidad, Huertas College, Instituto Tecnológico de Puerto Rico, INTER - Universidad Interamericana, Neo Esthethic, NUC University, Pontificia Universidad Católica, UCB - Universidad Central de Bayamón, UCC - Universidad Central del Caribe, Universidad Albizu, Universidad Ana G. Méndez, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Politécnica de Puerto Rico, Universidad Sagrado Corazón, UPDCJBR - Universidad Profesional Dr. Carlos J. Borrero Ríos, UPR - Universidad de Puerto Rico, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Borough of Manhattan Community College, Life University, University of Houston Downtown y Universidad Cooperativa de Colombia.

“The Summ: Student Experience Summit” es avalado por Departamento de Educación y la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, siendo esta la primera vez que un foro educativo logra el respaldo de ambas instituciones.

Los interesados en asistir al evento pueden registrarse a través del portal thesumm.com