Justicia niega que hayan renunciado más de 100 fiscales en los pasados dos años

Tras las expresiones de la exfiscal Janet Parra sobre la supuesta salida de sobre 100 fiscales del Departamento de Justicia durante la administración del secretario Domingo Emanuelli, el director de Recursos Humanos de la agencia aseguró que esto no es cierto.

“No es correcta la información sobre la alegada renuncia de más de 100 fiscales en los pasados dos años. Según evidencian los registros oficiales de la Oficina de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, el año pasado únicamente se reportaron 19 renuncias, y el presente año 24. Esta es la cantidad que usualmente se registra anualmente, en comparación con años anteriores al 2021. De hecho, en años anteriores se han registrado más. Entre estas, se incluyen algunos fiscales que se acogieron al retiro, lo cual es su derecho al cumplir los requisitos de edad y años de servicio. A otros se les venció el término establecido por ley para mantenerse en el puesto de fiscal o fueron nombrados al cargo de juez, entre otros”, expresó el director de Recursos Humanos.

En el video publicado por Parra, esta relata la actual situación que vive el Departamento de Justicia y denunció que no se cuestionen las renuncias de más de 100 fiscales en los pasados dos años.

“Es bien difícil tú ver un Departamento de Justicia que en estos últimos dos años que es lo que lleva el señor secretario dirigiendo el Departamento han renunciado más de 100 fiscales. ¿Cómo es que nadie le cuestiona eso al señor secretario por qué le han renunciado 100 fiscales? ¿Qué es lo que está pasando? Cómo si alguien le dice a usted mire hay 15 asesinatos que no hacen nada, que la jefa de fiscales no hace lo que tiene que hacer, que el secretario no hace lo que tiene que hacer...¿Cómo es que usted no cuestiona eso?”, cuestionó.

Por otro lado, la jefa de los fiscales Jessika Correa González, señaló había indicado en una comunicación precia que es falso que se tengan detenidos alrededor de 15 casos de asesinato como indicó la exfiscal en un video publicado en su Facebook.

“Los casos que mencionó la excompañera Janet Parra no estaban listos al momento de su renuncia, cuando esta dirigía la División de Crimen Organizado y Drogas, ni lo están al presente. Estos son casos complejos, denominados “cold cases”, que están siendo atendidos de manera diligente, conforme con los procedimientos y leyes aplicables, de modo que estos prevalezcan en corte más allá de duda razonable. De acuerdo con la información oficial provista por el actual director interino de la División de Crimen Organizado y Drogas, Héctor Siaca Flores, quien se desempeñaba como su subdirector, y los fiscales a cargo de las investigaciones, esos casos, a los cuales les hemos dado el debido seguimiento, no están listos para radicarse. En algunos de ellos faltan análisis de armas, entre otros aspectos ajenos al Departamento. En el Departamento de Justicia radicamos los casos cuando estamos seguros de que estamos listos para prevalecer durante todo el proceso en un tribunal”, puntualizó Correa González.

“Exhortamos a la excompañera a aunar esfuerzos para fortalecer la confianza de los ciudadanos sobre nuestro sistema y procesos, de manera que puedan continuar colaborando en el procesamiento de delitos. Es la mejor forma de contribuir a la justicia”, añadió la jefa de los fiscales.

En el video, Parra también mencionó que avisó sobre esta situación al gobernador Pedro Pierluisi en su carta de renuncia, sin embargo, aseguró que el primer mandatario no había leído el documento.

“¿Cómo es posible que yo le diga al señor gobernador que ahí hay 15 asesinatos y que él ni siquiera le pregunta al secretario de Justicia?”, expresó Parra.

“Obviamente, si no leyó mi carta de renuncia, esos quince asesinatos, él no sabe ni que existen. Si el señor gobernador que es el que puede llamar a cuentas al secretario de Justicia no sabe lo que dice mi carta de renuncia pues, ¿Qué yo puedo esperar del señor secretario? ¿Qué vamos a esperar? Que esos casos duerman el sueño de los justos, porque nadie hace nada, nadie sabe nada”, añadió.